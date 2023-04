KASK LANCIA LA NUOVA COLLEZIONE DI CASCHI PRIMERO – LA SOLUZIONE IDEALE PER CHI CERCA PRESTAZIONI AVANZATE

Aprile 28, 2023

CHIUDUNO, Italia, 28 aprile 2023 /PRNewswire/ — KASK lancia la nuova collezione Primero, risultato dell’esperienza ventennale dell’azienda italiana nella progettazione, sviluppo e produzione di caschi di sicurezza e sportivi. Primero risponde alla necessità di garantire la massima sicurezza abbinata all’estrema facilità di utilizzo, per rendere la protezione avanzata della testa sempre più accessibile a tutti i lavoratori e lavoratrici, in ogni situazione che richiede elevate performance. Inoltre con Primero l’azienda è riuscita ad ottimizzare le componenti chiave del casco, rendendo la produzione più efficiente e, allo stesso tempo, garantendo i più elevati standard di sicurezza e un comfort estremo.

“Primero nasce dalla volontà di rendere sempre più facile ai professionisti approcciarsi al mondo della sicurezza sul lavoro”- ha commentato Marta Beltramello, Sales and Marketing Director di KASK Safety. “Potrebbero essere persone che si avvicinano per la prima volta ai dispositivi di protezione della testa oppure che cercano un upgrade in termini di comfort e prestazioni. La mission di KASK è offrire caschi performanti per aiutare ad elevare la cultura della sicurezza sul lavoro”. KASK infatti ha deciso di lanciare Primero, che è conforme agli standard di sicurezza europei per i caschi industriali (EN 397 e EN 50365) e allo standard per i caschi da alpinismo (EN 12492), in occasione della Giornata Internazionale della salute e della sicurezza sul lavoro, che si celebra oggi venerdì 28 aprile.

“Primero ingloba molte tecnologie KASK collaudate negli anni in diversi contesti reali” ha continuato Beltramello. “La calotta esterna e quella interna hanno dimostrato di fornire una sicurezza che eccede gli standard europei, mentre l’imbottitura interna in tessuto traspirante e le nuove tecnologie del sistema di regolazione della taglia garantiscono comfort ai lavoratori per tutta la giornata”.

I caschi Primero sono disponibili con calotta aperta, in diverse colorazioni (comprese le versioni Fluo per l’alta visibilità) e progettati con il sistema Easy Click di slot integrati per un montaggio semplice degli accessori KASK per la protezione degli occhi, del viso e dell’udito e con un punto di attacco anteriore per una più ampia personalizzazione e una facile integrazione di porta badge e lampade frontali.

KASKKASK è un’azienda italiana all’avanguardia nella progettazione, sviluppo e produzione di caschi di sicurezza e sportivi di alta qualità, in grado di garantire elevate prestazioni. Nata a Chiuduno (BG), KASK è cresciuta velocemente a livello internazionale, fondando due ulteriori sedi in America e in Australia. KASK ha saputo affermarsi come punto di riferimento per operatori specializzati nel settore industriale, edile, arboreo, di emergenza e soccorso, ma anche nello sci, nel ciclismo e nell’equitazione. kask-safety.com

Video – https://www.youtube.com/watch?v=rjRCDEK4x2QFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2064997/KASK_1.jpgPDF – https://mma.prnewswire.com/media/2064934/KASK_PDF_PRIMERO_IT.pdf

