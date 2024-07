Kaspersky: a Parigi il 25% dei Wi-Fi pubblici non è sicuro

24 Luglio 2024

(Adnkronos) – Milano, 24 luglio 2024 – In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi, gli esperti di Kaspersky hanno analizzato circa 25.000 Wi-Fi pubblici a Parigi ed è emerso che quasi il 25% di queste reti ha una crittografia debole o assente, esponendo gli utenti al rischio di furto di dati personali e bancari. Solo il 6% delle reti adotta il più recente protocollo di sicurezza WPA3.

Le prossime Olimpiadi di Parigi, i primi Giochi estivi che si svolgono regolarmente dopo la pandemia, attireranno migliaia di turisti. In occasione dell’evento, i ricercatori del GReAT (Global Research and Analysis Team) di Kaspersky hanno analizzato e valutato la sicurezza delle reti Wi-Fi aperte a cui i visitatori potrebbero collegarsi.

I ricercatori hanno analizzato 47.891 record di segnale in luoghi molto frequentati e nelle sedi olimpiche 1) di Parigi, identificando 24.766 punti di accesso Wi-Fi unici. Hanno scoperto che un quarto (25%) di queste reti presenta gravi carenze di sicurezza, come una crittografia debole o inesistente, che le rendeva vulnerabili agli attacchi di intercettazione, decrittografia o cracking.

Inoltre, quasi una rete su cinque (20%) è configurata con WPS, un algoritmo obsoleto e facilmente compromettibile, che le rende altamente vulnerabili agli attacchi WPS che potrebbero causare la perdita di dati. Solo il 6% delle reti analizzate adotta il più recente protocollo di sicurezza WPA3.

“Come gli sportivi che si allenano per l’estate all’insegna dello sport in Francia, anche i criminali informatici si sono preparati ad accogliere in modo sgradevole milioni di persone in direzione di hotel, fan zone ed eventi parigini, in cui potrebbero creare punti di accesso falsi o compromettere le reti legittime per intercettare e manipolare i trasferimenti di dati. Le reti Wi-Fi pubbliche e mal configurate sono particolarmente attraenti per i criminali, poiché consentono di rubare password, dati delle carte di credito e altri dati sensibili degli utenti”, ha commentato Amin Hasbini, Head of META Research Group del GReAT (Global Research and Analysis Team) di Kaspersky.

Utilizzare una Virtual Private Network (VPN), come Kaspersky VPN Secure Connection, offre un ulteriore livello di sicurezza per chi accede a reti Wi-Fi aperte. Una VPN cripta la connessione Internet, creando un tunnel sicuro tra il dispositivo e Internet. La crittografia impedisce ai criminali informatici di intercettare i dati, anche su reti non protette. Mascherando l’indirizzo IP e crittografando tutti i dati trasmessi, la VPN garantisce che le informazioni personali e finanziarie rimangano protette durante l’utilizzo del Wi-Fi pubblico.

Per maggiori informazioni sulla sicurezza della rete Wi-Fi di Parigi, visitate Kaspersky Daily.

Per essere sicuri quando si utilizza il Wi-Fi pubblico, gli esperti di Kaspersky consigliano di seguire alcuni suggerimenti:

•Evitare le transazioni sensibili: non accedere a conti bancari o ad altri servizi sensibili quando si utilizza il Wi-Fi pubblico.

•Verificare la rete: assicurarsi che sia legittima verificando con la struttura che la mette a disposizione.

•Attivare i firewall: controllare che il firewall del dispositivo sia attivo per bloccare gli accessi non autorizzati.

•Utilizzare password forti: impostare sempre password efficaci e uniche e attivare l’autenticazione a due fattori per una maggiore protezione.

•Aggiornare i software: eseguire regolarmente l’aggiornamento del sistema operativo, delle applicazioni e del software antivirus per proteggersi dalle minacce più recenti.

•Disattivare la condivisione dei file: per evitare accessi non autorizzati, disabilitare la condivisione di file e AirDrop sul dispositivo.

1) Le aree di analisi comprendono: Arco di Trionfo, Avenue des Champs-Élysées, Museo del Louvre, Torre Eiffel, Cattedrale di Notre Dame, Senna, Trocadéro, Stadio di Francia.

