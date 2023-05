Kaspersky aggiorna EDR Expert e KATA per offrire maggiore flessibilità di gestione alle aziende

Maggio 18, 2023

(Adnkronos) – Milano, 18 maggio 2023 .L’aggiornamento delle soluzioni consente di configurare le impostazioni del sistema operativo Windows nella sandbox.

Secondo l’ultimo report Kaspersky IT Security Economics, quasi il 46% delle aziende si affida a specialisti esterni, vista la complessità dei processi aziendali e dell’infrastruttura.

I dipendenti non sempre dispongono delle competenze necessarie, dal momento che il panorama delle minacce è in rapida evoluzione o non si è in grado di gestire in modo efficace soluzioni di sicurezza informatica complesse. Considerando questo aspetto, Kaspersky aggiorna regolarmente le proprie soluzioni per adattarle all’evoluzione delle esigenze aziendali e della sicurezza, ma anche per semplificare i processi operativi dei clienti. Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) e Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDR Expert) sono state migliorate grazie alla configurazione delle impostazioni del sistema operativo di Windows nella sandbox (1) in modo da essere più flessibili e adattabili all’infrastruttura del cliente.

Questo aiuta gli esperti della sicurezza IT a rilevare in modo più efficace link e file dannosi, e configurare le macchine virtuali con un sistema operativo completo personalizzato in base all’ambiente aziendale reale. Grazie a questi nuovi aggiornamenti, i clienti possono impostare il nome del computer e dell’account utente, la lingua del sistema (Inglese/Russo) e installare applicazioni.

Per facilitare la gestione di Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert, l’agente EDR è stato integrato in Kaspersky Endpoint Security per Linux e Kaspersky Endpoint Security per Windows. La telemetria rilevata da questo agente può essere inviata a sistemi di terze parti tramite API, garantendo una maggiore efficienza ai sistemi SIEM, SOAR o XDR delle aziende già esistenti.

“I nostri clienti possiedono infrastrutture complesse e necessitano di soluzioni di cybersecurity con impostazioni flessibili. Per rispondere al meglio alle loro esigenze, ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, personalizzarli e semplificarne l’utilizzo. In questo modo, contribuiamo a migliorare la cyber resilienza delle aziende”, ha dichiarato Veniamin Levtsov, VP, Center of Corporate Business Expertise, Kaspersky.

(1)Una sandbox è un sistema di rilevamento di malware in grado di analizzare un oggetto sospetto in una macchina virtuale (VM) con un sistema operativo completo e rilevare l’attività dannosa dell’oggetto analizzandone il comportamento. Le macchine virtuali sono isolate dall’infrastruttura aziendale.