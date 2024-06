Kaspersky aggiorna le applicazioni per iOS e Android

12 Giugno 2024

(Adnkronos) – Milano, 12 maggio 2024. Kaspersky annuncia l’aggiornamento delle sue app mobile per iOS e Android, con novità relative a sicurezza, privacy e usabilità migliorata. Tra le nuove funzionalità disponibili nell’app per iOS vi sono il tasto Security Scan, l’opzione Private Browsing e la funzione Siri-Shortcut che permette di attivare facilmente la VPN.

Secondo i dati di StatCounter, oggi i dispositivi mobile rappresentano quasi il 60% del traffico web globale e con un utilizzo sempre maggiore è fondamentale che gli utenti abbiano una cybersecurity efficace e completa.

Per garantire la sicurezza degli utenti mobile, Kaspersky annuncia l’aggiornamento delle sue applicazioni iOS e Android con nuove funzionalità che garantiscono un livello più elevato di protezione digitale, una maggiore privacy e una migliore usabilità per una user experience semplice e comoda.

La versione Kaspersky per dispositivi iOS è stata aggiornata con una serie di nuove funzionalità:

•Il tasto Security Scan permette di controllare tutti i sistemi di sicurezza dello smartphone e aiutare gli utenti ad attivare la modalità di protezione più avanzata. Ad esempio, gli utenti possono ricevere suggerimenti per attivare VPN, Anti-Phishing e altre funzioni di sicurezza.

•Un’estensione Private Browsing per Safari impedisce ai sistemi di tracciamento di raccogliere informazioni sull’attività degli utenti e monitorarne il comportamento. Inoltre, chi possiede un dispositivo iOS può utilizzare la funzionalità Anti-Banner di Safari per bloccare i banner pubblicitari, compresi quelli potenzialmente pericolosi.

•La funzionalità Siri-Shortcut migliora l’usabilità: toccando semplicemente un pulsante e pronunciando “Ehi Siri”, gli utenti possono attivare e disattivare la loro VPN con i comandi vocali. Questa opzione è disponibile per le soluzioni consumer che dispongono di una VPN, come ad esempio Kaspersky VPN, Kaspersky Premium e Kaspersky Plus.

La protezione della privacy per entrambe le piattaforme mobili è stata migliorata grazie alla nuova funzionalità Identity Theft Check, che consente agli utenti di tracciare tutte le fughe di dati dagli account collegati a un determinato numero di telefono e di adottare misure di protezione immediate, come la modifica della password. Attualmente, Identity Theft Check è disponibile solo nel livello più completo – Kaspersky Premium – della suite di sicurezza consumer e può essere attivato su uno smartphone dopo l’acquisto sul sito web di Kaspersky. Più avanti nel corso dell’anno, Kaspersky Premium sarà disponibile anche per l’acquisto diretto all’interno delle applicazioni.

Un altro aggiornamento molto atteso è il Dark Mode, un aspetto importante nella progettazione dell’UX, disponibile sia su piattaforme iOS che Android, che consente agli utenti di godere di un’esperienza di visualizzazione più confortevole.

“Dato che trascorriamo molto tempo online sui nostri smartphone, i dispositivi mobile richiedono una protezione altrettanto efficace, se non superiore a quella presente sui desktop. Sviluppiamo e miglioriamo continuamente le nostre applicazioni mobile per iOS e Android, integrando un’ampia gamma di funzioni per una protezione completa, tra cui anti-phishing, VPN, anti-spyware, privacy online, protezione dell’identità e, naturalmente, antivirus. La qualità superiore della nostra protezione è ulteriormente confermata da organizzazioni di test indipendenti come AV-Comparatives, che ha premiato la nostra linea di soluzioni consumer come Prodotto dell’anno nel 2023″, ha commentato Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing di Kaspersky.

L’installazione delle app Kaspersky aggiornate per iOS e Android è disponibile al seguente link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

NoesisKaspersky Italia

kaspersky@noesis.net