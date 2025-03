Kaspersky al GITEX Asia 2025 come primo Cyber Immunity Partner

31 Marzo 2025

– Milano, 31 marzo 2025

Kaspersky partecipa come primo Cyber Immunity Partner al GITEX Asia 2025, che si terrà dal 23 al 25 aprile a Singapore. Si tratta della prima partecipazione dell’azienda al più importante evento tecnologico della regione, dove presenterà le sue soluzioni all’avanguardia per la cybersicurezza ai leader del settore, ai pionieri e alle startup di tutto il mondo.

GITEX Asia fa parte del network GITEX GLOBAL, considerato il più grande evento al mondo dedicato alla tecnologia e alle startup. L’evento, che si svolgerà a Singapore dal 23 al 25 aprile, riunirà migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, tra cui leader del settore, esperti e aziende, che potranno scoprire le ultime tendenze e i progressi tecnologici che stanno plasmando il futuro. Kaspersky, leader mondiale nel settore della cybersecurity e della privacy digitale, partecipa al GITEX Asia come primo Cyber Immunity Partner, mettendo a disposizione la sua consolidata esperienza e le sue soluzioni avanzate basate sull’AI, progettate per proteggere i principali processi aziendali dalle minacce informatiche in continua evoluzione.

Il 24 aprile al GITEX, Kaspersky terrà una conferenza dedicata alla Cyber Immunity. Gli esperti del settore discuteranno dell’importanza di acquisire competenze concrete, della sinergia tra IT e OT, e dell’approccio Cyber Immunity, basato sul concetto di “secure by design”, ovvero sulla capacità di resilienza integrata contro i cyberattacchi. Kaspersky inoltre propone una panoramica sulle minacce alla cybersecurity presenti nella regione Asia-Pacifico, analizzando le principali tendenze e i rischi emergenti per il 2025. I partecipanti avranno la possibilità di partecipare a confronti stimolanti e scopriranno storie di successo che testimoniano casi concreti in cui le strategie di cybersecurity sono state efficaci.

Per l’occasione, Kaspersky presenterà il suo portfolio di prodotti e servizi a supporto delle strategie aziendali di numerose aziende, aiutandole a proteggere le proprie attività e a raggiungere i propri obiettivi. In particolare, i partecipanti avranno la possibilità di approfondire i seguenti prodotti e servizi:

Kaspersky Next, la linea di prodotti di cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, che combina funzionalità avanzate di EPP/EDR e XDR con una protezione per le comunicazioni aziendali, le risorse cloud e la formazione per gli specialisti IT.

Kaspersky Threat Intelligence, una serie di servizi che informano le difese aziendali con dati sulle minacce attivabili e forniscono un quadro completo della postura di sicurezza dell’azienda.

Kaspersky Cloud Workload Security, una soluzione che aiuta a contenere i rischi presenti nelle infrastrutture cloud ibride e a sviluppare procedure DevOps sicure.

Ecosistemi unici per le aziende del settore industriale che integrano tecnologie OT specifiche, dati relativi alle minacce globali completi e un’esperienza consolidata nell’ambito dei sistemi industriali. Tra questi, Kaspersky Industrial Cybersecurity (KICS) integra una piattaforma OT XDR nativa in grado di garantire una protezione affidabile per le infrastrutture critiche.

Dimostrazioni dal vivo con esempi concreti di rilevamento delle anomalie in tempo reale e prevenzione degli errori in un’industria chimica, grazie all’innovativo sistema Machine Learning for Anomaly Detection (MLAD) di Kaspersky. Questa tecnologia avanzata sfrutta le reti neurali per monitorare diversi dati telemetrici industriali e identificare in tempo reale le anomalie nei sistemi cyber-fisici.

L’approccio Cyber Immune di Kaspersky nella creazione di sistemi ‘secure by design’, per la protezione del codice e dell’infrastruttura. KasperskyOS, una piattaforma proprietaria è la soluzione che permette di sviluppare prodotti con un livello di sicurezza intrinseco e in grado di risolvere gli errori anche in ambienti critici privi di funzioni di sicurezza aggiuntive.

Oltre a presentare le sue soluzioni avanzate di cybersecurity, Kaspersky mostrerà i suoi cinque Expertise Center, centri di ricerca e innovazione che ospitano i migliori esperti a livello globale, provenienti da diversi settori. Questi professionisti utilizzano le loro conoscenze approfondite e competenze specialistiche per combattere le minacce informatiche più complesse. Attivi da quasi 30 anni, gli Expertise Center combinano una lunga esperienza, risorse intellettuali esclusive e dati storici, integrandoli con informazioni globali sulle minacce, per contrastare efficacemente le cyberminacce più pericolose garantendo standard di qualità eccellenti nei prodotti e nei servizi di Kaspersky.

“Il GITEX Asia è un evento importante per l’innovazione, la collaborazione e la crescita. Come cybersecurity partner business-oriented, questo appuntamento ci permette di presentare le nostre soluzioni innovative e di confrontarci con il mondo della tecnologia. La presenza di Kaspersky sottolinea il nostro costante impegno nel promuovere la sicurezza informatica globale e conferma la nostra mission nel costruire un mondo più sicuro”,ha affermato Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky.

“GITEX e Kaspersky hanno una partnership globale che attraversa i continenti e che testimonia il nostro impegno congiunto per la salvaguardia delle aziende e delle società in tutto il mondo. in qualità di Cyber Immunity Partner ufficiale per l’edizione inaugurale del GITEX Asia, Kaspersky offrirà alla regione nuovi spunti di riflessione e soluzioni di sicurezza avanzate per il decennio di sviluppo tecnologico. Non vediamo l’ora di scoprire il profondo impatto che GITEX Asia e Kaspersky avranno sull’ecosistema digitale regionale durante la transizione verso la Gen AI”, ha dichiarato Trixie LohMirmand, Executive Vice President di DWTC e CEO di KAOUN International, organizzatore di GITEX a livello globale.

Maggiori informazioni sullo stand e i prodotti di Kaspersky sono disponibili al seguente link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

Contatto di redazione: kaspersky@noesis.net