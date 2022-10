Kaspersky: come le tecnologie possono proteggere la salute mentale nell’era dei social media

Ottobre 10, 2022

(Adnkronos) – • Giornata Mondiale della Salute Mentale, 10 ottobre: salute mentale e social media.

• Limitare l’oversharing, imparare a gestire i commenti più pesanti, rendere privati gli account social sono alcuni consigli condivisi dagli esperti di Kaspersky per proteggersi e ridurre lo stress online.

Milano, 10 ottobre 2022.Il 10 ottobre ricorre la Giornata Mondiale della Salute Mentale ed è una buonaoccasione per ricordare lo stretto legame tra salute mentale e social media. Nonostante i benefici che derivano dall’uso dei social media, presentano anche degli aspetti negativi che vanno dall’ansia alla FOMO (fear of missing out) fino al cyberbullismo o stress e ad altre conseguenze.

Gli esperti di Kaspersky condividono i loro consigli su come la tecnologia può aiutare gli utenti a ridurre lo stress online e a proteggersi.

1. Limitarel’oversharing

Nell’era dei social media, l’opzione più sicura è quella di prestare molta attenzione a ciò che si condivide online. Infatti, l’eccessiva condivisione può rendere più vulnerabili alle critiche altrui, aggravando l’ansia. Un altro motivo è quello di proteggere i dati personali dagli estranei: gli utenti possono accidentalmente lasciare i dettagli dei biglietti aerei o altri dati come l’indirizzo personale in una bella foto di una vacanza. Oggi chiunque può accedere all’account di un utente e vedere cosa condivide con gli altri, quindi è più sicuro non dare ai truffatori la possibilità di usare le vostre informazioni personali.

2. Imparare a gestire i commenti più pesanti

Purtroppo è quasi inevitabile trovarsi di fronte a un bullo o a un hater se si pubblicano contenuti online. La situazione può diventare particolarmente difficile se a doverla affrontare sono i bambini. Esperti invitano a non prendere a cuore i commenti negativi o offensivi, a non arrabbiarsi o, soprattutto, a rinunciare ai propri sogni. È importante essere consapevoli che i “troll” o gli hater cercano una reazione, poiché il loro obiettivo principale è ferire o provocare emozioni: più attenzione ricevono, più continueranno a scrivere post negativi.

Per affrontare i bulli senza ledere la propria salute mentale, è buona norma insegnare ai bambini come gestire i commenti negativi, ad esempio ignorando i post dei “troll”, cancellando i commenti negativi o segnalando gli insulti ai moderatori. Potrebbe anche essere una buona idea disattivare i commenti.

Un ulteriore aiuto potrebbe essere quello di fare piccole pause e digital detox per evadere dai social network, in modo da rilassarsi e concentrarsi su se stessi. Kaspersky ha lanciato uno spazio CyberSpa digitale, per aiutare le persone a distrarsi dalle preoccupazioni e a fare qualche respiro distensivo per favorire la concentrazione.

3. Rendere privati gli account social

Per ridurre il rischio di incappare in un hater o di condividere informazioni sensibili, una buona difesa è aumentare il livello di privacy dell’account. I vari social network hanno impostazioni di privacy diverse:

Facebook

• Facebook ha uno speciale Centro di Assistenza che aiuta a regolare le impostazioni sulla privacy degli account.

• Offre una serie di strumenti per combattere il cyberbullismo: l’azienda ha sviluppato un apposito Centro anti-bullismo per gli adolescenti.

• Gli utenti, tramite le impostazioni Chronicle& Tag, possono anche tenere traccia di chi li tagga sui loro contenuti.

• Un’ottima opzione è quella di controllare i materiali già pubblicati con i tag degli utenti e, se necessario, è possibile rimuovere sé stessi dai materiali a cui non si vuole essere associati, utilizzando il “Registro attività“.

Instagram

• Gli utenti possono utilizzare uno strumento restrittivo per proteggere il proprio account senza avvisare i visitatori indesiderati.

• La modifica delleimpostazioni sulla privacy consente di scegliere chi può guardare e commentare i contenuti degli utenti.

• È possibile moderare i commenti ai propri post.

• Instagram tiene traccia dei contenuti pubblicati dagli utenti. Se la piattaforma vede possibili violazioni, avvisa l’utente che sta per pubblicare informazioni che superano i limiti.

Twitter

• Twitter ha un proprio Centro di Assistenza per il bullismo online che offre aiuto e consulenza.

•L’espansione deifiltri di notifica consente agli utenti di selezionaregli account da cui ricevono le notifiche.

• Un passo efficace è anche la possibilità dibloccare gli utenti. Questo impedisce agli utentibloccati di pubblicare, vedere i vostri tweet e leggere il vostro feed.

• Il Centro Assistenza speciale di Twitter fornirà agli utenti tutti gli strumenti necessari per proteggere i dati personali e i tweet.

TikTok

• TikTok ha prodotto una guida che aiuta a identificare i comportamenti di bullismo e a prendere misure contro di essi.

• La configurazione delle impostazioni di privacy dei video su un account personale, consente agli utenti di scegliere chi può visualizzare ogni video e limita il caricamento dei video personali.

• Il filtro dei commenti indesiderati consente di creare un elenco di parole chiave indesiderate che verranno bloccate nei commenti ai video o durante le trasmissioni in diretta per proteggere gli utenti dal bullismo.

• Il filtro utente consente di scegliere chi può aggiungere Duet al video di un utente.

• Le impostazioni per la famiglia mantengono gli utenti al sicuro e li supportano nei loro sforzi creativi senza infrangere i confini personali.

Ulteriori suggerimenti per potenziare il controllo sui dati personali sono disponibili sul blog di Kaspersky al seguente link.

