Kaspersky condivide le previsioni sulla privacy per il 2024

Gennaio 25, 2024

(Adnkronos) – Milano, 25 gennaio 2024. I dispositivi wearable con intelligenza artificiale potrebbero scatenare dibattiti sulla privacy e la preannunciata diffusione di AR e VR dovrebbe stabilire nuovi standard in materia di privacy nel 2024. Al contempo, si prevede che le violazioni di dati contenenti password diminuiranno con la diffusione dell’autenticazione a due fattori e con l’aumento della privacy degli utenti grazie ai bot assistant.

Secondo Kaspersky, il settore della privacy sta attraversando un momento di trasformazione a causa dell’emergere di nuove tecnologie e dell’evoluzione delle normative. I principali eventi del 2023 in ambito sociale, economico e politico, così come le nuove tendenze tecnologiche saranno i principali fattori che influenzeranno il panorama della privacy nel 2024. Le previsioni degli esperti includono:

•I wearable con intelligenza artificiale potrebbero dare vita a un nuovo dibattito sulla privacy

Sebbene le persone abbiano accolto device come gli smartphone e gli smart assistant nelle loro case, i dispositivi wearable, in particolare quelli dotati di fotocamera come gli occhiali smart o le AI pin, tendono a suscitare maggiori sospetti. La natura esplicita di questi dispositivi potrebbe davvero causare preoccupazioni alle persone attente alla privacy, nell’ipotesi di una loro diffusione.

•Gli sviluppi di AR e VR sono destinati a stabilire nuovi standard di privacy nel 2024

I lanci dei prodotti Apple attirano di solito l’attenzione del pubblico, scatenando discussioni sulla privacy, soprattutto quando si tratta di tecnologie che non sono ancora state regolamentate in modo adeguato. Con l’introduzione di Apple Vision Pro e la crescente integrazione di AR/VR nella vita quotidiana, è probabile che le preoccupazioni sulla privacy siano al centro dell’attenzione.

•La privacy è migliorata grazie agli bot assistant

La crescente diffusione dei bot assistant, che utilizzano l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), offre un’opportunità interessante per migliorare la privacy degli utenti in diversi settori. Immaginiamo un futuro in cui gli assistenti bot svolgano un ruolo cruciale nella salvaguardia dei dati personali, in particolare durante le chiamate. Un bot assistant sofisticato potrebbe gestire senza problemi le chiamate degli utenti, garantendo la protezione di informazioni sensibili, come la voce dell’utente.

•La fuga delle password sarà un motivo di preoccupazione minore, poiché la loro importanza continua a diminuire

La ragione principale del calo dei timori legati alla fuga delle password è la crescente diffusione dell’autenticazione a due fattori, in cui un codice aggiuntivo per confermare il login viene inviato via SMS o generato da un’applicazione speciale di autenticazione, come Kaspersky Password Manager. Inoltre, alcuni servizi, come Google, offrono già un’autenticazione “passwordless” tramite passkey, mentre altri favoriscono l’autenticazione biometrica rispetto alle password tradizionali.

“Nell’era delle tecnologie in evoluzione, il concetto di dati privati deve estendersi oltre i confini tradizionali. L’avvento dei wearable abilitati all’intelligenza artificiale, gli sviluppi AR/VR e l’aumento dei bot assistant richiedono una comprensione più ampia della privacy. Man mano che queste innovazioni diventano parte integrante della vita quotidiana, il nostro concetto di dati personali deve comprendere non solo ciò che condividiamo volontariamente, ma anche le interazioni e gli approfondimenti più complessi che queste tecnologie offrono per natura”, ha commentato Anna Larkina, Security and Privacy Expert di Kaspersky.

Per ulteriori informazioni su cosa aspettarsi nel campo della privacy, è possibile visitare Securelist.com.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

