Kaspersky: Coppa del Mondo FIFA, come evitare i truffatori e godersi la finale

(Milano, 16 dicembre 2022) – Gli esperti di Kaspersky hanno trovato diverse truffe legate al campionato mondiale di calcio FIFA.

Milano, 16 dicembre 2022 – Il 18 dicembre si giocherà la finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Francia e sarà seguita da milioni di tifosi in tutto il mondo. Secondo il presidente della FIFA Gianni Infantino, questo campionato sarà il più seguito della storia.

Considerando la grande attenzione che circonda questo evento, i truffatori cercheranno di sfruttarlo per rubare dati personali preziosi o denaro. Gli esperti di Kaspersky hanno analizzato il fenomeno e hanno trovato diverse truffe legate al campionato mondiale di calcio.

1. Pagine di phishing per l’acquisto di biglietti

Considerando l’enorme popolarità della Coppa del Mondo FIFA e il numero di appassionati di calcio a livello globale, è facile immaginare il clamore che si crea per l’acquisto di qualsiasi biglietto – e non tutti riusciranno a ottenerne uno. Lo stadio Lusail, dove si svolgerà la finale, è il più grande del Qatar e ha una capienza pari a 88.966 spettatori. Dato il numero limitato di posti, i truffatori sfruttano questa occasione per vendere biglietti falsi con prezzi che possono arrivare fino a 4.000 dollari. Con prezzi così alti, i tifosi devono prestare attenzione alla pagina web da cui acquistano i biglietti, il modo più sicuro è farlo sui siti FIFA ufficiali per ridurre il rischio di incorrere in truffe.

2. Falsi bookmaker

La finale attira sempre l’attenzione degli appassionati di scommesse di tutto il mondo, che sperano di indovinare la squadra vincitrice o il risultato finale della partita per vincere un grosso jackpot. I truffatori non hanno perso tempo per cercare di approfittare delle emozioni dei tifosi creando finte lotterie. Hanno creato pagine di scommesse che chiedono ai tifosi di inviare un SMS con la squadra vincente o il miglior giocatore, in questo modo, il numero della vittima viene aggiunto al database dei truffatori, che possono contattarla in futuro in altre truffe o vendere i suoi dati sulla darknet, e così via.

“Eventi internazionali di tale portata attirano inevitabilmente una serie di truffatori, che approfittano abilmente della fiducia delle persone. Le truffe possono assumere forme diverse, dalla vendita di biglietti falsi alle scommesse sportive. In questi casi, i tifosi dovrebbero essere il più attenti possibile, perché sappiamo che le truffe avranno un costo. Una soluzione di sicurezza affidabile può anche essere una buona opzione per aiutare a eliminare gli schemi fraudolenti e mantenere i dati personali protetti”, ha commentato Olga Svistunova, Web Content Analyst di Kaspersky.

Per evitare le truffe, risparmiare denaro e proteggere i dati personali, gli esperti di Kaspersky consigliano di:

• Controllare qualsiasi link prima di selezionarlo, è importante visualizzare l’anteprima dell’URL e verificare la presenza di errori ortografici o altre irregolarità. È inoltre buona norma inserire nome utente e password solo attraverso una connessione sicura. Controllare che sia indicato HTTPS prima dell’URL del sito, così da avere garanzia della sua sicurezza.

• A volte e-mail e siti web falsi sembrano proprio quelli veri e dipende da quanto efficacemente i criminali hanno realizzato il proprio lavoro. In particolare, i collegamenti ipertestuali conteranno molto probabilmente errori di ortografia. Tuttavia, i link possono anche essere camuffati in modo da sembrare validi e reindirizzare l’utente a una pagina diversa, simulando il sito legittimo.

• Per proteggere dati personali e finanziari è buona norma assicurarsi che la pagina di pagamento o checkout online sia sicura. È possibile sapere che lo è se l’URL della pagina web inizia con HTTPS anziché con il solito HTTP; inoltre, accanto all’URL viene solitamente visualizzata l’icona di un lucchetto e la barra degli indirizzi di alcuni browser è di colore verde. Se non sono presenti queste caratteristiche, si consiglia di non procedere.

• Utilizzare una soluzione di sicurezza affidabile che consenta di verificare la sicurezza dell’URL che si sta visitando e che offra anche la possibilità di aprire qualsiasi sito in un ambiente protetto per evitare il furto di dati sensibili, compresi i dati finanziari.

