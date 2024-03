Kaspersky da record: leader nel 94% dei test indipendenti della metrica TOP3

26 Marzo 2024

(Adnkronos) – Milano, 26 marzo 2024 . Nel 2023, i prodotti Kaspersky sono stati leader nella metrica TOP3. Nel corso dell’anno, Kaspersky ha partecipato a 100 test e revisioni indipendenti e i suoi prodotti sono stati premiati con 93 primi posti e 94 TOP3, ottenendo il risultato più alto di tutti gli anni.

La metrica TOP3 riflette il successo di un vendor nei test comparativi indipendenti effettuati durante l’anno. In questo modo è possibile valutare la competenza tecnologica di un’azienda e monitorare la qualità e l’efficacia delle tecnologie e delle soluzioni implementate. Questo approccio, basato sull’aggregazione dei risultati di una moltitudine di laboratori di ricerca autorevoli come AV-Comparatives, AV-TEST, SE Labs e altri, fornisce una valutazione completa che va oltre i risultati dei singoli test, facilitando l’identificazione delle reali capacità dell’azienda, il suo continuo progresso e l’innovazione.

Per quanto riguarda le soluzioni consumer, uno dei successi più importanti di Kaspersky è la vittoria del premio “Product of the Year” da parte dell’istituto di test indipendente AV-Comparatives, segnando il record come azienda di cybersecurity più premiata del settore. Kaspersky Standard, il piano base del nuovo Kaspersky Consumer Portfolio, ha ottenuto il massimo riconoscimento Advanced+ in tutti e sette i test, dimostrando la migliore combinazione di protezione, performance e riduzione dei falsi positivi.

Inoltre, Kaspersky Plus per Windows ha superato il test Endpoint Security: Home 2023 di SE Labs, ottenendo la massima valutazione di accuratezza totale del 100% (TOP1) in tutti e quattro i test dell’anno. Nel frattempo, Kaspersky Safe Kids ha ricevuto la certificazione Parental Control di AV-Comparatives per aver bloccato almeno il 98% dei siti web pornografici, con zero falsi positivi su siti adatti ai bambini e senza bug gravi non risolti.

Le soluzioni Kaspersky hanno ricevuto anche sette premi annuali “BEST 2023” da AV-TEST. In particolare, Kaspersky Plus for Mac è stato riconosciuto per la prima volta come “Best MacOS Security 2023 for Consumer Users”, con risultati perfetti nel test di sicurezza per Mac nel corso di un intero anno. Kaspersky Standard, Kaspersky Endpoint Security e Kaspersky Small Office Security hanno ottenuto il premio “Advanced Threat Protection 2023” per l’eccezionale protezione contro gli attacchi APT con ransomware e furto di dati. Oltre a questi riconoscimenti, Kaspersky Standard, Kaspersky Endpoint Security e Kaspersky Small Office Security hanno ricevuto il premio “Best Usability 2023” per i tassi di falsi positivi più bassi nel corso di un intero anno di test.

Kaspersky Standard, Kaspersky Endpoint Security e Kaspersky Small Office Security hanno ricevuto il punteggio massimo di 6 punti in tutte le categorie, tra cui protezione, performance e usabilità, e il premio “TOP PRODUCT” in base ai risultati di AV-TEST per il software antivirus Windows per utenti privati e aziendali. Il processo di test comprende due scenari di protezione con soluzioni complesse contro le minacce reali e comuni, cinque scenari di misurazione delle performance e valutazioni dei falsi positivi.

Per quanto riguarda le valutazioni delle soluzioni aziendali, Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDRE) è stato premiato dal test Endpoint Prevention & Response(EPR) di AV-Comparatives per aver raggiunto un punteggio cumulativo di Active Response del 100% e ha ottenuto il riconoscimento di “Leader strategico”. La soluzione è stata inoltre premiata con la certificazione AV-TEST Approved Advanced Endpoint Detection and Response per aver dimostrato una copertura impressionante e analisi di valore. Lo studio prevedeva una serie di attacchi red-team che replicavano le tattiche di Hafnium e Lazarus. Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert ha dimostrato una copertura completa dello Scenario 1 e ha rilevato 29 tecniche su 30 nello Scenario 2. Inoltre, la soluzione è stata riconosciuta da SE Labs nel test Enterprise Advanced Security (EDR), raggiungendo una valutazione assoluta di Total Accuracy e ricevendo il massimo punteggio AAA per il rilevamento di ciascuno dei 16 attacchi mirati senza falsi positivi.

Inoltre, Kaspersky Endpoint Security for Business e Kaspersky Small Office hanno ricevuto la valutazione AAA in tutti e quattro i test comparativi di SE Labs su Enterprise Endpoint Protection 2023. Inoltre, entrambi i prodotti hanno ricevuto il TOP1 in 3 dei 4 test nel parametro Total Accuracy Rating. Un altro risultato è la valutazione Anti-Tampering di AV-Comparatives, che ha confermato la massima resistenza di Kaspersky Endpoint Security agli attacchi di manomissione, garantendo la protezione del sistema e dei dati dell’utente senza ritardi.

“La nostra partecipazione a numerosi test nel corso dell’anno non solo dimostra il nostro impegno a raggiungere l’eccellenza, ma rafforza anche la nostra consapevolezza di soddisfare le nuove esigenze di utenti e aziende. Ricevendo costantemente le migliori valutazioni e riconoscimenti da una serie di test indipendenti, confermiamo il nostro impegno a fornire una protezione completa. Questa costante attenzione garantisce che non solo soddisfiamo, ma superiamo le aspettative di cybersicurezza nell’attuale panorama digitale in rapida evoluzione”, ha commentato Alexander Liskin, Head of Threat Research di Kaspersky.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

