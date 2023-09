Kaspersky: divertirsi con Threads senza rinunciare a privacy e sicurezza

Settembre 5, 2023

(Adnkronos) – Milano, 05 settembre 2023.Da poco Threads ha rilasciato una nuova versione Web che consente agli utenti di cercare contenuti e di utilizzare altre funzioni da qualsiasi dispositivo desktop. Secondo le statistiche di Similarweb, l’audience mensile di Threads è attualmente pari a 13,2 milioni.

Gli esperti di Kaspersky forniscono alcuni consigli per utilizzare Threads in modo sicuro, per proteggere i dati personali ed evitare i truffatori.

1.Conoscere le impostazioni di sicurezza di Threads:

•Threads offre un Security Checkup, che mostra i principali dati relativi alla sicurezza degli account Threads, Instagram o Facebook. Indica gli indirizzi e-mail, i numeri di telefono, l’ultima modifica della password e se l’autenticazione a due fattori (2FA) è attiva.

•Non dimenticare di impostare la 2FA. Threads è collegato al vostro profilo Instagram e utilizza gli stessi dati di accesso, quindi una sola password dà accesso a due account. È sempre più sicuro utilizzare la 2FA per proteggere gli account da accessi non autorizzati. I nuovi e più affidabili password manager permettono di generare e memorizzare password uniche per la 2FA, senza dover installare e utilizzare una soluzione separata di autenticazione.

•Non è possibile rimuovere solo l’account Threads, anche il profilo Instagram collegato verrà eliminato, poiché gli utenti possono disattivare solo i propri account, il che significa che tutti i vostri dati saranno nascosti agli altri utenti del social network. Quindi, in termini pratici, non è molto diverso dalla cancellazione.

Per farlo, gli utenti devono andare in Impostazioni -> Account -> Disattiva profilo e premere Disattiva profilo Threads.

2.Silenziare, escludere o bloccare gli utenti indisiderati, senza che lo sappiano:

•Se non si desidera vedere i post di un utente, lo si può silenziare. E se non si vogliono ricevere le notifiche delle azioni di qualcuno, come ad esempio like, risposte e così via, è possibile bloccarlo in questo modo non potrà trovare il vostro profilo o il vostro account: l’elenco degli utenti bloccati è condiviso tra Thread e Instagram.

Per silenziare, escludere o bloccare qualcuno, è necessario andare sul suo profilo, cliccare sui tre puntini nell’angolo in alto a destra e selezionare l’azione desiderata.

3.Rafforzare il livello di privacy seguendo alcuni utili suggerimenti:

•È possibile controllare e decidere chi può menzionarvi nei post con il simbolo “@”.

•Threads sta cercando di combattere il linguaggio offensivo quindi gli utenti possono filtrarlo nelle risposte ai loro post. La piattaforma offre diversi strumenti, come il filtraggio automatico con elenchi integrati o l’aggiunta manuale di frasi e parole specifiche.

“L’emergere di un nuovo social network ha suscitato rapidamente il desiderio di esplorare qualcosa di nuovo, condividere testi, immagini e video, interagendo con miliardi di altre persone. Allo stesso tempo, prima di registrare a Threads è necessario dedicare qualche minuto a studiare i nuovi strumenti che mette a disposizione. Vi consigliamo di prestare attenzione innanzitutto alla possibilità di cancellare un account (sorprendentemente, non tutti i social network facilitano questa operazione) e al livello di protezione dell’account (2FA, impostazioni sulla privacy). Informatevi sull’informativa relativa alla privacy del social network per capire cosa succede ai vostri post e alle vostre foto dopo che sono stati pubblicati e quanto sarà difficile cancellarli”, ha commentato Anna Larkina, Web Content Analyst Expert di Kaspersky. “Vale sempre la pena ricordare che le fughe di dati, le violazioni degli account, la raccolta e l’analisi dei dati degli utenti da parte del marketing, cosa non sempre è innocua, sono oggi comuni. Per ridurre al minimo il rischio di essere vittima di un altro caso di violazione e per non aumentare la propria digital footprint su larga scala, è necessario esaminare i termini di un nuovo servizio prima di iscriversi”.

Per scoprire come configurare le impostazioni di privacy e sicurezza in Threads, è possibile consultare la seguente pagina.

Ulteriori informazioni sulla digital footprint e su come gestirla sono disponibili a questo link.

