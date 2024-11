Kaspersky e AFRIPOL insieme contro il cybercrimine: siglato un nuovo accordo di collaborazione

18 Novembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 18 novembre 2024. Per rafforzare ulteriormente l’impegno globale nella lotta contro i reati informatici, Kaspersky e AFRIPOL hanno firmato un accordo di cooperazione volto a prevenire e contrastare il cybercrimine. Con una durata di cinque anni, l’accordo formalizza e favorisce la collaborazione tra l’azienda e l’ente governativo al fine di condividere i dati di Threat Intelligence sulle più recenti attività cybercriminali.

Il panorama delle minacce informatiche in Africa è in continua evoluzione, con il continente che è stato particolarmente vulnerabile agli attacchi industriali. La regione, infatti, registra la quota più alta di computer ICS (Industrial Control Systems) su cui le soluzioni Kaspersky hanno bloccato oggetti dannosi, rispetto ad altre aree del mondo. L’intensa attività di cybercrime in Africa rende necessaria una cooperazione sempre più stretta tra le parti coinvolte per proteggere il continente da potenziali rischi.

Per consolidare ulteriormente la collaborazione tra le due organizzazioni, l’accordo prevede un maggior scambio di dati relativi a minacce informatiche e tendenze del cybercrimine, che saranno forniti da Kaspersky ad AFRIPOL per un’ulteriore analisi di intelligence criminale da parte dell’organizzazione.Un altro aspetto della cooperazione prevede la fornitura di assistenza, know-how e competenze tecniche per l’analisi della sicurezza informatica, grazie ai team di esperti altamente qualificati di Kaspersky.

La cerimonia ufficiale di firma si svolge oggi 18 novembre presso la sede di AFRIPOL ad Algeri, con la presenza di Eugene Kaspersky, fondatore e CEO di Kaspersky, e dell’Ambasciatore JalelChelba, Executive Director di AFRIPOL.

Eugene Kaspersky, fondatore e CEO di Kaspersky, ha dichiarato:“Una lotta efficace contro il cybercrimine è impensabile senza cooperazione. La nostra azienda ha sempre messo al primo posto l’impegno collaborativo, condividendo le nostre competenze con diversi stakeholeder, come le comunità di esperti di sicurezza, le forze dell’ordine e anche gli utenti finali per consentire loro di comprendere le minacce informatiche più gravi. Rafforzando la nostra cooperazione con AFRIPOL e fornendo loro le informazioni e le tecnologie necessarie per rispondere alle minacce emergenti, speriamo di poter contribuire ulteriormente alla promozione di una maggiore resilienza informatica e a un cyberspazio più sicuro per tutti”.

L’Ambasciatore Jalel Chelba, Executive Director di AFRIPOL ha aggiunto:“Questo accordo con Kaspersky rappresenta un passo fondamentale nel rafforzamento delle difese digitali dell’Africa. Grazie all’esperienza e alle risorse di Kaspersky, non solo miglioriamo le competenze di AFRIPOL nel contrastare le minacce informatiche, ma contribuiamo anche a garantire più sicurezza a tutti i cittadini africani. Questa collaborazione offre un sostanziale valore aggiunto a entrambi: da un lato rafforza la struttura operativa di AFRIPOL nella lotta al cybercrimine, dall’altro consente a Kaspersky di contribuire in modo determinante alla sicurezza digitale di un continente strategicamente cruciale in termini di cybersecurity. Insieme, stiamo compiendo un passo importante verso la resilienza e la sicurezza digitale in Africa”.

Kaspersky e AFRIPOL vantano numerosi progetti di collaborazione. Le due organizzazioni hanno contribuito attivamente a mappare le minacce informatiche in Africa partecipando alle operazioni di INTERPOL contro il cybercrimine nel continente, come Africa Cyber Surge e Africa Cyber Surge II. Entrambe sono inoltre impegnate a promuovere una maggiore fiducia digitale, con AFRIPOL che ha sostenuto l’apertura del primo Transparency Center di Kaspersky in Ruanda. Per maggiori dettagli, visitare il sito web.

Informazioni su AFRIPOL

AFRIPOL, organismo di cooperazione di polizia dell’Unione Africana, svolge un ruolo cruciale nel rafforzare la collaborazione tra le forze di polizia degli Stati membri dell’UA per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale, il terrorismo, la criminalità informatica e le minacce emergenti. Istituita attraverso uno statuto approvato dalla Conferenza dei capi di Stato e di governo dell’UA nel gennaio 2017, AFRIPOL potenzia i servizi di polizia dei 55 Stati membri rafforzando le loro capacità operative, promuovendo lo scambio di risorse e competenze critiche e coordinando gli sforzi congiunti per eliminare le reti criminali organizzate in tutto il continente.Con un’attenzione strategica alla costruzione della resilienza e alla promozione di un approccio unificato alla sicurezza, AFRIPOL sostiene gli Stati membri nel rispondere efficacemente alle minacce informatiche e criminali interconnesse. Per saperne di più:www.afripol.africa-union.org.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

