Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert riconosciuto come Strategic Leader da AV-Comparatives

Novembre 2, 2023

(Adnkronos) – Milano, 02 novembre, 2023. Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la massima valutazione di “Strategic Leader” nel test Endpoint Prevention and Response (EPR) di AV-Comparatives. Questo riconoscimento attesta che il prodotto garantisce il miglior livello di efficacia nella prevenzione e nella risposta alle violazioni, insieme a costi contenuti e affidabilità operativa.

Il crescente numero di attacchi mirati e sofisticati sta costringendo le imprese a prestare maggiore attenzione alla loro sicurezza informatica e a implementare soluzioni complete ed efficaci per proteggere tutte le loro risorse aziendali. Come affermato da Coherent Market Insights, il mercato globale dell’Endpoint Detection and Response (EDR) dovrebbe registrare un tasso composto di crescita annuale (CAGR) del 26,12% nel periodo di riferimento (2023-2030), il che significa che l’EDR sta rapidamente diventando uno strumento di cybersecurity standard per la maggior parte delle aziende.

Nell’ambito del test Endpoint Prevention and Response (EPR), AV-Comparatives ha sottoposto 12 prodotti EPR a 50 diversi scenari di attacco mirato per valutarne l’efficacia nel bloccare e analizzare gli attacchi mirati. Il team di test ha valutato la risposta attiva (prevenzione), la risposta passiva (rilevamento), i costi di precisione operativa e i costi di ritardo del flusso di lavoro di questi prodotti.

Secondo questo test, Kaspersky Detection and Response Expert ha prevenuto e rilevato gli attacchi in tutti i 50 scenari e in ogni fase del test, ottenendo tassi di risposta attiva e passiva cumulativi del 100%. Il prodotto ha anche dimostrato che non ci sono costi legati ai ritardi del flusso di lavoro, il che significa che l’utente non deve aspettare mentre i file vengono analizzati. Kaspersky Detection and Response Expert si è inoltre classificato tra i primi due partecipanti con un basso total cost of ownership (TCO).

La ricerca ha inoltre evidenziato che, Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert garantisce una buona mappatura con le tattiche, le tecniche e le procedure (TTP) del MITRE, fornendo così agli analisti SOC le informazioni necessarie per esaminare gli incidenti, e contribuisce a un’eccellente definizione delle priorità degli avvisi, riducendo al minimo il rumore di tutti gli avvisi generati.

“Siamo interessati a valutazioni professionali indipendenti periodiche della nostra soluzione aziendale di punta, Kaspersky EDR Expert, in quanto ci aiuta a ottenere il punto di vista di esperti terzi sulle sue reali capacità. Inoltre, ci permette di scoprire nuovi modi per migliorare il prodotto in futuro e assicurarci di sviluppare le tecnologie e soluzioni efficienti. La ricerca EPR di AV-Comparatives è una di queste valutazioni. Siamo lieti che Kaspersky EDR Expert abbia protetto con successo l’infrastruttura aziendale contro il 100% degli attacchi mirati e abbia ottenuto il massimo punteggio di “Strategic Leader”, ha dichiarato Alexander Liskin, Head of Threat Research di Kaspersky.

“Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert è stato classificato come Strategic Leader per il secondo anno consecutivo. Il prodotto ha protetto la rete dell’organizzazione da tutti gli attacchi mirati durante la sua valutazione, prima che questi progredissero all’interno e si infiltrassero”, ha commentato Andreas Clementi, CEO e fondatore di AV-Comparatives.

I risultati completi dell’Endpoint Prevention and Response Test sono disponibili al seguente link. Per ulteriori informazioni su Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert è possibile visitare il sito web di Kaspersky.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

