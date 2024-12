Kaspersky evidenzia le principali sfide per la sicurezza IT delle aziende in Italia

3 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 3 dicembre 2024. Secondo il recente Kaspersky IT Security Economics Report, la maggior parte delle aziende ritiene chela perdita di produttività, la protezione degli ambienti tecnologici complessi e la scarsa conoscenza in materia di cybersecurity siano i problemi aziendali più preoccupanti, alimentati dalle crescenti esigenze e dai requisiti di sicurezza IT.

Questo report annuale analizza i cambiamenti nei budget, nelle violazioni e nelle sfide aziendali che interessano i responsabili della sicurezza IT. La ricerca si basa su interviste a professionisti dell’IT e della sicurezza informatica, che operano in aziende di diverse dimensioni e settori. L’indagine è stata condotta in 27 Paesi in Europa, tra cui l’Italia, Asia-Pacifico, Medio Oriente, Turchia, Africa, America Latina e Nord America.

In Italia il 43% delle aziende considera i tempi di inattività e la perdita di produttività come i problemi più gravi causati da una sicurezza IT inadeguata. Questi problemi sono principalmente legati ai lunghi tempi necessari per rilevare le minacce(51%) e al mancato accesso ai servizi rivolti ai clienti (44%), ad esempio siti web, sistemi di pagamento, portali.

Secondo il 39% degli intervistati, la sicurezza degli ambienti tecnologici complessi e la connettività dei dati rientrano tra le principali preoccupazioni, causate soprattutto da un funzionamento non corretto o errori della soluzione di sicurezza che lasciano i sistemi esposti (51%), dalla gestione della sicurezza su più piattaforme informatiche (43%) e dal numero crescente di incidenti che coinvolgono dispositivi connessi non informatici (34%).

La scarsa conoscenza in materia di sicurezza informatica degli utenti finali(ad esempio i dipendenti che commettono sempre gli stessi errori) è una preoccupazione rilevante per il 38% delle aziende italiane, suggerendo la necessità di diffondere maggiormente la cybersecurity awareness per ridurre i rischi.

“Nell’attuale panorama delle minacce, sempre più complesso e in continua evoluzione, il livello di sofisticazione dei cyberattacchi ha reso necessario una maggiore attenzione da parte delle aziende. Di conseguenza, è fondamentale che le organizzazioni proteggano ogni aspetto delle loro attività da possibili violazioni. Gli aggressori non si affidano più esclusivamente agli exploit zero-day, poiché un semplice clic su un link dannoso o una vulnerabilità nell’infrastruttura di un fornitore possono causare danni devastanti. Questo sottolinea come la sicurezza delle informazioni debba basarsi su un approccio globale e sistematico, piuttosto che limitarsi all’adozione di singole misure specifiche”, ha commentato Alexey Vovk, Information Security Director di Kaspersky.

Per proteggere le aziende da un’ampia gamma di minacce informatiche, Kaspersky consiglia di:

•Utilizzare le soluzioni della linea di prodotti Kaspersky Nextche offrono protezione in tempo reale, visibilità delle minacce, indagini avanzate e capacità di risposta per le aziende di qualsiasi dimensione e settore. A seconda delle esigenze attuali e delle risorse disponibili, è possibile scegliere il livello di prodotto più adatto, con la possibilità di migrare facilmente a un altro in base all’evoluzione dei requisiti di cybersecurity.

•Fornire ai professionisti InfoSec una visibilità approfondita delle minacce informatiche che possono colpire l’organizzazione. La più recente Threat Intelligence di Kasperskyfornirà un contesto completo e significativo per l’intero ciclo di gestione degli incidenti e aiuterà a identificare i rischi informatici in tempo.

•Adottare un servizio di sicurezza come Kaspersky Managed Detection and Response per le aziende che non dispongono di professionisti qualificati nel settore InfoSec. Il servizio fornisce le competenze necessarie e offre i migliori servizi di sicurezza automatizzati avanzati. Grazie all’analisi dei dati aziendali raccolti ogni giorno, in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è in grado di proteggere le aziende da sofisticati attacchi informatici.

Per ulteriori informazioni su costi e budget per la sicurezza IT aziendale è possibile consultare l’IT Security Calculator interattivo. Per leggere il report completo “IT Security Economics” è possibile visitare il sito Web.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

