Kaspersky: il 76% delle aziende italiane ha subito incidenti di cybersecurity per errori di comunicazione

Febbraio 2, 2023

(Adnkronos) – Milano, 02 febbraio 2023 . Poco più di due terzi dei top manager in Italia (76%) ammette che un errore di comunicazione con il reparto o il team di sicurezza IT ha causato almeno un incidente di cybersecurity nelle loro aziende. Per quanto riguarda i comportamenti individuali, la maggior parte dei dirigenti non IT ha citato una diminuzione del senso di cooperazione tra i diversi team (25%) e ha dichiarato che la situazione li porta a mettere in dubbio le competenze e le capacità dei colleghi quando la comunicazione con i dipendenti sulla sicurezza informatica non è chiara (37%).

Secondo una recente indagine di Forrester Analytics, le aziende spendono in media 37 giorni e 2,4 milioni di dollari per rilevare una violazione della cybersecurity e risolverla. Per determinare quanto la comprensione reciproca tra dirigenti e team di sicurezza IT influisca sulla resilienza informatica dell’azienda, Kaspersky ha condotto un’indagine globale su oltre 1.300 leader aziendali .

Sulla base dei risultati dello studio, il 99% degli intervistati non IT ha riscontrato errori di comunicazione in materia di sicurezza informatica. Per quanto riguarda le conseguenze, il più delle volte l’interruzione delle comunicazioni porta a gravi ritardi nei progetti (64%) e a incidenti di cybersecurity (62%). Quasi un terzo degli intervistati (rispettivamente 28% e 29%) ha dichiarato di aver riscontrato questi problemi più di una volta. Inoltre, tra gli altri effetti negativi sono stati evidenziati anche lo spreco di budget (60%), la perdita di un dipendente di valore (62%) e il deterioramento delle relazioni tra i team.

Oltre a peggiorare gli indicatori di business, una comunicazione poco chiara nei confronti dei dipendenti della sicurezza informatica influisce anche sullo stato emotivo del team e fa sì che i dirigenti mettano in dubbio le competenze e le capacità dei dipendenti. Inoltre, il 26% dei dirigenti ammette che le incomprensioni fanno perdere la fiducia nella sicurezza dell’azienda e il 31% ritiene che questa situazione li renda nervosi, incidendo sulle loro prestazioni lavorative.

“Una comunicazione chiara tra i dirigenti di un’azienda e la gestione della sicurezza informatica è un prerequisito per la sicurezza aziendale. La sfida consiste nell’immedesimarsi negli altri, per anticipare e prevenire gravi malintesi. Ciò significa che, da un lato, il CISO dovrebbe conoscere il linguaggio aziendale di base per spiegare meglio i rischi esistenti e la necessità di misure di sicurezza. Dall’altro lato, le aziende dovrebbero capire che la protezione delle informazioni nel XXI secolo è parte integrante del business e quindi destinare budget per quest’area è un investimento per proteggere il patrimonio aziendale”, ha commentato Alexey Vovk, Head of Information Security di Kaspersky.

Per rendere più trasparente la comunicazione tra la sicurezza IT e le funzioni aziendali, Kaspersky consiglia di:

•Comprendere i professionisti appartenenti a un altro ambito richiede non solo empatia, ma anche conoscenze aggiuntive. Mentre gli addetti alla sicurezza informatica possono ottenere maggiori informazioni sui termini e sui concetti aziendali di base in diversi corsi di formazione, i dirigenti non informatici hanno l’opportunità di immedesimarsi nel ruolo di un CISO per ottenere approfondimenti sulle sfide più rilevanti per la sicurezza informatica.

•I manager, sia IT che non, hanno il dovere e la responsabilità di non isolarsi. Essere al corrente dell’agenda del mondo aziendale e di quello della cybersecurity è un’altra chiave per il successo della comunicazione e della comprensione reciproca.

•Gli specialisti della cybersecurity devono utilizzare argomenti affidabili e comprensibili nella comunicazione delle loro esigenze al consiglio di amministrazione per giustificare il budget destinato alla cybersecurity. Per dimostrare la probabilità dei rischi e le misure di protezione necessarie, è opportuno utilizzare informazioni sulle minacce e sulle misure di sicurezza più rilevanti per il settore e le dimensioni dell’azienda. Risorse come l’IT Security Calculator e i report basati sulle osservazioni degli esperti possono facilitare notevolmente questo compito.

•In un momento in cui le minacce IT diventano sempre più rilevanti e le aziende sono costrette ad aumentare i budget per la sicurezza informatica, è estremamente importante destinare gli investimenti in cybersecurity a strumenti di comprovata efficacia e ROI. Ciò significa che gli strumenti che riducono il livello di falsi positivi, il tempo di rilevamento degli attacchi, il tempo speso per ogni caso e altre metriche sono importanti per qualsiasi team di sicurezza informatica.

Il report completo e ulteriori approfondimenti sui problemi di comunicazione tra C-level e responsabili della sicurezza IT sono disponibili al seguente link.

