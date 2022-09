Kaspersky invita alla cautela nell’acquisto online di oggetti per rendere omaggio a Sua Maestà

Settembre 20, 2022

(Adnkronos) – Milano, 20 settembre 2022. Nei giorni scorsi il mondo ha appreso la notizia della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. In molti vogliono onorare la sua memoria, così sono stati creati numerosi progetti che offrono alle persone la possibilità di investire il proprio denaro in token o di acquistare cimeli legati alla monarca. I ricercatori di Kaspersky invitano alla prudenza nel tentativo di rendere omaggio alla Regina e spiegano come proteggere i propri dati durante gli acquisti sui siti web.

Gli esperti di Kaspersky hanno scoperto diversi progetti di investimento che offrono crypto token e NFT con il nome della Regina Elisabetta II, “rendendo omaggio a Sua Maestà”. Gli eventi di rilevanza mondiale sono spesso utilizzati come richiamo per molte iniziative di investimento in criptovalute, e la scomparsa della Regina non costituisce un’eccezione. Questi siti sono piuttosto recenti e potrebbero non essere sicuri, quindi i dati dei portafogli di criptovalute inseriti dagli utenti potrebbero essere a rischio in caso di violazione del database del sito.

In memoria della regina più longeva del mondo, agli utenti sono state offerte anche monete commemorative o magliette raffiguranti Sua Maestà. La maggior parte dei siti in cui vengono offerti tali prodotti sono piuttosto nuovi: non sono in alcun modo protetti e durante il pagamento l’utente non viene trasferito su una pagina sicura. Di conseguenza, i dati delle carte, gli indirizzi o i nomi degli utenti potrebbero non essere protetti, il che significa che queste informazioni possono essere rubate da intrusi se il database del sito viene compromesso. Di conseguenza, quando si acquistano cimeli online, è importante scegliere solo negozi affidabili, senza dimenticare di controllare l’indirizzo del sito del negozio: spesso, infatti, i truffatori creano pagine di phishing, simili a quelle di brand famosi. Inoltre, occorre diffidare da offerte eccessivamente vantaggiose e sconti notevoli, perché molto spesso i criminali informatici usano prezzi bassi rispetto ad altri negozi come esca per ottenere le credenziali degli utenti e i dati delle carte di credito.

“La morte della Regina Elisabetta II ha sconvolto il mondo, commuovendo milioni di persone. Per rendere omaggio a Sua Maestà, molti utenti cercano di acquistare un prodotto commemorativo o un token con la sua immagine. Tuttavia, i siti in cui vengono offerti tali prodotti sono stati per lo più creati frettolosamente da persone che non si sono preoccupate di assicurare la loro sicurezza. Quando acquistate da questi siti, ricordate che molti di essi non sono sicuri e che i dati inseriti in queste pagine sono a rischio di furto, quindi ricordate di utilizzare una soluzione sicura e affidabile per proteggervi. Scegliete inoltre di acquistare solo da negozi affidabili e diffidate dei prezzi eccessivamente ribassati dei prodotti: possono essere usati dai criminali informatici come esca per ottenere i vostri dati di pagamento,” ha commentato Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky.

Per essere sicuri quando si effettuano acquisti online, Kaspersky consiglia di:

• Per proteggere i propri dati e i propri soldi, è importante verificare che la pagina di pagamento e di checkout online siano sicure. Una pagina web è sicura quando il suo URL inizia con HTTPS invece che con http; inoltre, accanto all’URL viene visualizzata l’icona di un lucchetto e la barra degli indirizzi di alcuni browser è verde. Se questi elementi non sono visibili, è importante non procedere.

• É possibile usare una soluzione di sicurezza affidabile che aiuti a verificare la sicurezza dell’URL che si sta visitando e che sia in grado di aprire qualsiasi sito in un sistema protetto per evitare il furto di dati sensibili (come quelli finanziari).

• Assicurarsi che tutti i software siano aggiornati: è importante aggiornare il sistema operativo e le varie applicazioni software (gli attaccanti sfruttano le vulnerabilità nei programmi più diffusi per entrare).

