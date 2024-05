Kaspersky: la maggior parte delle aziende geo-distribuite ha problemi di rete almeno una volta al mese

20 Maggio 2024

(Adnkronos) – Milano, 20 maggio 2024. Kaspersky ha rilevato che il 59% delle aziende distribuite sul territorio ha riscontrato problemi di rete legati alla loro struttura multisede almeno una volta al mese. Interruzioni di rete, perdita di connessione e scarse prestazioni di servizi e applicazioni sono tra i problemi più frequenti.

L’ultimo report di Kaspersky “Gestione delle aziende geograficamente distribuite: sfide e soluzioni” fornisce una visione più approfondita delle sfide relative alla sicurezza di rete affrontate dalle aziende geo-distribuite durante la creazione e la manutenzione della loro infrastruttura multisede. Inoltre, evidenzia i problemi legati alla protezione completa delle informazioni di tutti i loro uffici .

Secondo questo report, il 46% delle aziende geo-distribuite ha riscontrato problemi di rete tra una e tre volte al mese, mentre il 13% ogni settimana. Il restante 40% delle aziende ha dichiarato di aver affrontato questi problemi solo poche volte all’anno o di non averli affrontati affatto.

Per quanto riguarda le sfide più frequenti, i guasti o le interruzioni di rete sono stati il problema più diffuso tra le aziende (55%). La perdita di connettività e le scarse prestazioni di servizi e applicazioni sono state riscontrate dal 45% degli intervistati. Tra gli altri problemi di rete, gli intervistati hanno citato anche la scarsa qualità di connessione (37%) e l’interruzione completa o parziale della rete (32%).

“Come possiamo vedere, le organizzazioni geo-distribuite hanno riscontrato spesso problemi di rete. Considerata l’importanza dell’infrastruttura di rete per le aziende moderne, qualsiasi interruzione di rete e problema IT comporta un rischio enorme che può portare a danni alla reputazione e perdite finanziarie. Pertanto, è importante adottare misure tempestive per proteggere le reti aziendali e implementare soluzioni che ne consentano una gestione centralizzata e automatizzata, fornendo alle aziende una visione chiara di ciò che accade all’interno della loro infrastruttura IT nelle diverse sedi”, ha commentato Maxim Kaminsky, Business Development Manager, Secure Access Service Edge, Kaspersky

Per ridurre al minimo la possibilità di problemi di rete, gli esperti Kaspersky consigliano di utilizzare soluzioni dedicate come Kaspersky SD-WAN, che gestisce l’intera rete aziendale da un’unica console. Questo prodotto fa convergere canali di comunicazione e funzioni di rete separati tra le aziende, facilitando la costruzione di reti affidabili e consentendo la connessione di nuove filiali con un’esperienza zero-touch.

Il report completo con ulteriori risultati sulle sfide che le aziende geo-distribuite devono affrontare è disponibile a questo link.

Nell’ambito di questa ricerca, Kaspersky ha interpellato 1.000 intervistati provenienti da 20 Paesi: Brasile, Cile, Colombia, Messico, USA, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Arabia Saudita, Sudafrica, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Russia, Singapore, Cina, Giappone, India, Indonesia, Malesia.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

