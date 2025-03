Kaspersky lancia un test interattivo per valutare le barriere di genere e la work-life balance nel settore IT

6 Marzo 2025

– Milano, 6 marzo 2025

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Kaspersky presenta “Confronting IT’s Career Barriers”, un test interattivo sottoforma di gioco che affronta il tema degli ostacoli, visibili e invisibili, che impediscono di fare carriera nel settore tecnologico. Chiedendo agli utenti di scegliere tra le barriere di genere e quelle di conciliazione tra vita privata e professionale che sarebbero disposti ad affrontare sul posto di lavoro, il progetto mira a sensibilizzare in merito all’impatto che possono avere, non solo sulle carriere individuali, ma anche sul settore in generale, e a offrire anche delle soluzioni per affrontarle.

Il settore tecnologico continua ad affrontare disuguaglianze strutturali che influenzano le possibilità di fare carriera e la cultura del luogo di lavoro. Dal “soffitto di cristallo” alle differenze retributive, fino alle difficoltà di conciliazione vita-lavoro, queste barriere influenzano il modo in cui i professionisti, soprattutto le categorie meno rappresentate, tra cui le donne, riescono a progredire nelle loro carriere. Nonostante le discussioni in corso sul tema della diversità, i numeri raccontano una storia diversa: le donne occupano solo il 10% delle posizioni senior in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM), rispetto al 25% in altri settori.

Il test interattivo di Kaspersky invita i partecipanti a riflettere su quali barriere siano disposti a sopportare sul posto di lavoro. Gli utenti possono selezionare, tra due sfide, scegliendo quella che ritengono meno significativa, ovvero l’ostacolo che sarebbero più disposti a tollerare. Attraverso questa serie di scelte, il test rivela gradualmente quale ostacolo i partecipanti siano più inclini a tollerare sul posto di lavoro, indicando contemporaneamente il motivo per cui non dovrebbe essere ignorato. Al termine del test, gli utenti ricevono approfondimenti su come tale ostacolo influisca sul settore tecnologico, supportate da dati reali e pareri di esperti. Sottolineando l’impatto effettivo sull’avanzamento die sul settore, il test aiuta gli utenti a riconoscere la necessità di un cambiamento e offre consigli pratici per metterlo in atto.

Sebbene queste barriere possano sembrare profondamente radicate nelle procedure interne al mondo del lavoro, non sono del tutto insormontabili. Oltre alla descrizione di ciascuna sfida, delle raccomandazioni su come superarle e dei dati relativi alla loro influenza nel settore, il progetto presenta anche le pratiche che Kaspersky adotta per evitare l’impatto di tali barriere sull’ambiente di lavoro. Partendo dalle idee migliori, Kaspersky ha individuato gli approcci chiave che possono aiutare i professionisti a superare gli ostacoli sul posto di lavoro e a promuovere un cambiamento significativo, sia per loro stessi che all’interno delle loro aziende.

Per ulteriori informazioni sul test “Confronting IT’s Career Barriers” è possibile consultare il seguente link.

“Affrontare le barriere sul posto di lavoro non riguarda solo le esperienze individuali, ma anche creare un ambiente in cui i professionisti possano crescere e avere successo in base alle loro competenze e al loro contributo. Più si parla di queste sfide e si adottano misure concrete per affrontarle, più saremo in grado di costruire un settore tecnologico più equo e inclusivo”,ha commentato Maria Losyukova, Head of ESG di Kaspersky.

Kaspersky si impegna per favorire un ambiente di lavoro inclusivo in cui i professionisti possano crescere, indipendentemente dal sesso o dal background. L’azienda lavora attivamente per garantire l’equità retributiva, migliorare la mobilità delle carriere e promuovere la conciliazione tra lavoro e vita privata attraverso accordi di lavoro flessibili, programmi di mentorship strutturati e politiche di promozione trasparenti.

Inoltre, Kaspersky si impegna ad aumentare la consapevolezza e a promuovere un cambiamento del settore IT attraverso progetti educativi. Una delle iniziative principali dell’azienda è la piattaforma Empower Women, un progetto che incoraggia le donne a condividere le proprie storie di crescita personale con consigli di esperti. Attraverso questo progetto, che mette in luce le esperienze, le sfide e i successi delle dipendenti, Kaspersky vuole offrire degli spunti di riflessione che ispirano e supportano lo sviluppo professionale. Per ulteriori informazioni relative al progetto, è possibile visitare il seguente sito web.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione: kaspersky@noesis.net