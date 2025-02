Kaspersky: le APT hanno preso di mira un’azienda su quattro nel 2024

27 Febbraio 2025

– Milano, 27 febbraio 2025

Secondo l’ultimo report di KasperskyManaged Detection and Response (MDR), nel 2024 le Advanced Persistent Threat (APT) sono state rilevate nel 25% delle aziende e rappresentano oltre il 43% di tutti gli incidenti ad alta gravità, con un aumento esponenziale del 74% rispetto al 2023.

Il report annuale Managed Detection and Response (MDR) fornisce approfondimenti sugli incidenti registrati dal team del Security Operations Center di Kaspersky. Inoltre, analizza le tattiche, le tecniche e gli strumenti di attacco più diffusi, nonché le caratteristiche degli incidenti rilevati e la loro distribuzione tra regioni e settori industriali tra i clienti MDR.

Secondo i recenti risultati, le Advanced Persistent Threat (APT), considerate come “attacchi human-driven”, hanno colpito in modo significativo un’azienda su quattro, che corrisponde al 43% di tutti gli incidenti ad alta gravità rilevati nel 2024. Rispetto agli anni precedenti, questo dato indica un aumento impressionante del 74% rispetto al 2023 e del 43% rispetto al 2022. Nonostante i progressi nelle tecnologie di rilevamento automatico, i cybercriminali continuano a sfruttare le vulnerabilità e ad aggirare questi sistemi. In particolare, le APT sono state identificate in tutti i settori, tranne quello delle telecomunicazioni, mentre i settori IT e delle PA hanno subito le conseguenze più gravi.

Inoltre, oltre il 17% degli incidenti totali è stato caratterizzato da attacchi human-driven e confermati dai clienti come esercitazioni informatiche. Inoltre, le gravi violazioni delle politiche di sicurezza hanno rappresentato circa il 12% degli eventi ad alta gravità, mentre gli incidenti legati al malware hanno superato oltre il 12%, interessando prevalentemente i settori finanziario, industriale e informatico.

“Nel 2024 abbiamo notato una significativa escalation delle Advanced Persistent Threat. Questa preoccupante tendenza sottolinea che, nonostante i progressi nelle tecnologie di rilevamento automatico, gli attacchi determinati e guidati dall’uomo continuano a sfruttare le vulnerabilità dei vari settori. Le aziende devono quindi migliorare la loro preparazione e investire in strategie di cybersecurity complete per contrastare queste minacce sofisticate”, ha affermato Sergey Soldatov, Head of Security Operations Center di Kaspersky.

Per le aziende che non dispongono del personale o delle competenze necessarie in materia di cybersecurity, sono disponibili servizi di managed security, come Kaspersky Managed Detection and Response e Kaspersky Incident Response, che offrono la possibilità di analizzare gli incidenti e ricevere assistenza da parte di esperti. Questi servici, offrono l’intero ciclo di gestione degli incidenti, dall’identificazione delle minacce alla protezione continua fino al ripristino, consentendo alle aziende di tutelarsi anche dalle minacce informatiche più insidiose.

Il report completo Kaspersky Managed Detection and Response 2024 è disponibile al seguente link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

