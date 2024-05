Kaspersky: le aziende geo-distribuite hanno maggiori difficoltà a creare e gestire l’infrastruttura IT

6 Maggio 2024

(Adnkronos) – Milano, 6 maggio 2024. Secondo una nuova ricerca Kaspersky, oltre un terzo (37%) delle aziende geograficamente distribuite indica come principale preoccupazione la creazione e la gestione di un’infrastruttura IT coesa in più sedi. Inoltre, il 24% delle aziende ritiene che garantire una protezione completa delle informazioni in tutti i propri uffici sia la sfida più importante.

Il nuovo report di Kaspersky “Gestione delle aziende geograficamente distribuite: sfide e soluzioni” fornisce una visione più approfondita della sicurezza di reti e informazioni che le aziende geo-distribuite devono affrontare e mette in evidenza le soluzioni adottate dalle organizzazioni per superare queste difficoltà (1.

Da questa ricerca emerge che la maggior parte degli intervistati ha chiaramente dato priorità agli aspetti tecnologici per quanto riguardale principali sfide che devono affrontare nella gestione di aziende distribuite geograficamente. Tra gli intervistati, il 37% ha dichiarato che la creazione e la gestione di un’infrastruttura IT coerente in più sedi è la loro principale preoccupazione, mentre il 24% ha affermato che garantire una sicurezza delle informazioni completa su tutti gli asset e i processi rappresenta la sfida più importante.

Se si considerano le problematiche relative a infrastruttura IT e sicurezza delle informazioni, il 42% degli esperti considera il rilevamento e la risposta agli incidenti come il primo ostacolo quando si affrontano progetti di cybersecurity in più sedi. Più di un terzo ha difficoltà a implementare efficacemente misure di sicurezza (38%) e a definire policy di sicurezza coerenti (36%).

Tra le altre preoccupazioni tecnologiche, gli intervistati citano la configurazione e l’integrazione di nuove filiali nella rete esistente, gli alti costi di assunzione del personale IT, la mancanza di strumenti di gestione della sicurezza e tempi di ripristino più lunghi dopo i guasti del sistema, ecc.

“I dati della nostra ricerca dimostrano che garantire la sicurezza delle reti e delle informazioni in più uffici geograficamente distanti è un compito difficile. Normative e legislazioni locali così come risorse e competenze diverse tra la sede centrale e le filiali, insieme alla mancanza di strumenti di rete e di cybersecurity efficaci, possono costituire un ostacolo significativo per gli specialisti che cercano di implementare e mantenere standard di sicurezza uniformi e una configurazione di rete coerente. Per affrontare questa sfida, le aziende dovrebbero applicare soluzioni che consentano una gestione centralizzata e automatizzata della rete e forniscano una protezione completa di tutti gli uffici, indipendentemente dalla loro ubicazione”, ha commentato Maxim Kaminsky, Business Development Manager di Secure Access Service Edge di Kaspersky.

Per proteggere le aziende geo-distribuite dalle minacce informatiche e ridurre la possibilità di problemi di rete, gli esperti di Kaspersky consigliano di:

•Utilizzare soluzioni specifiche come Kaspersky SD-WAN per gestire l’intera rete aziendale da un’unica console. Questa soluzione fa convergere canali di comunicazione e funzioni di rete separati tra le aziende, facilitando la costruzione di reti affidabili e consentendo la connessione di nuove filiali con un’esperienza zero-touch.

•Utilizzare soluzioni centralizzate e automatizzate come Kaspersky Next XDR Expert per garantire una protezione informatica completa di tutte le risorse e i processi aziendali, sia presso la sede centrale che gli uffici locali. Aggregando e correlando i dati da più fonti in un’unica posizione e sfruttando le tecnologie di machine learning, questa soluzione fornisce un rilevamento efficace delle minacce e una rapida risposta automatica.

(1 La ricerca Kaspersky ha intervistato 1.000 persone provenienti da 20 Paesi: Brasile, Cile, Colombia, Messico, USA, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Arabia Saudita, Sudafrica, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Russia, Singapore, Cina, Giappone, India, Indonesia e Malesia

