Kaspersky, leader nel Security Awareness & Training Data Quadrant di Software Reviews 2023

(Adnkronos) – Milano, 1 settembre 2023. Kaspersky è stata riconosciuta Leader nel Security Awareness & Training Data Quadrant 2023 di Software Reviews, la fonte più completa di dati e informazioni per i buyer nel mercato del software aziendale. Kaspersky Security Awareness contiene diverse soluzioni di formazione ad alto coinvolgimento per aumentare la consapevolezza in materia di cybersecurity di dipendenti non-IT, staff IT, dirigenti e responsabili C-level in modo che tutti facciano la loro parte per garantire la sicurezza informatica dell’azienda.

Ad agosto 2023, Kaspersky ha ottenuto la posizione leader nelreport Security Awareness & Training Data Quadrant di Software Reviews. Kaspersky Security Awareness ha ricevuto un Net Emotional Footprint pari a 89, con punteggi elevati per l’esperienza, la facilità di implementazione e di utilizzo del prodotto e l’assistenza clienti. Il Net Emotional Footprint è il risultato della valutazione complessiva della soddisfazione dei professionisti IT e aziendali per le funzionalità del software, le caratteristiche del prodotto e l’esperienza con il provider.Il 90% dei clienti consiglierebbe Kaspersky Security Awareness e il 94% prevede di rinnovarlo.

Kaspersky Security Awareness è una soluzione efficace e comprovata, con una lunga tradizione di successi a livello internazionale. È utilizzata dalle aziende di tutte le dimensioni per la formazione di oltre un milione di dipendenti in più di 75 Paesi. La soluzione fonde oltre 25 anni di competenza Kaspersky nella cybersecurity con una grande esperienza nella formazione.

“Costruire un futuro più sicuro è il risultato della combinazione di diversi elementi e della collaborazione tra vendor di soluzioni di cybersecurity e utenti finali. La sicurezza informatica delle aziende non dipende solo dalle soluzioni IT, che sono ovviamente fondamentali, ma anche dalle competenze e dalla sinergia dei membri del team. Per questo motivo, crediamo che la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti, indipendentemente dal livello e dalla professionalità, sia uno dei principali elementi per la sicurezza informatica. Kaspersky Security Awareness offre una formazione trasversale dei dipendenti, dagli impiegati comuni al personale IT, fino a dirigenti e responsabili. Siamo orgogliosi per aver ottenuto la posizione di Leader nel Data Quadrant di Software Reviews e siamo felici di sapere che la qualità dei nostri prodotti è stata apprezzata”, ha dichiarato Tatyana Shumaylova, Senior Product Marketing Manager di Kaspersky.

Ogni anno, i Data Quadrant Awards di Software Reviews premiano i provider di software eccellenti nel mercato tecnologico secondo la valutazione degli utenti. Il Data Quadrant di Software Reviews valuta e classifica i prodotti in base ai feedback dei professionisti IT e aziendali. Il posizionamento di un provider di software nel Data Quadrant indica posizione in classifica e categoria. I dati pubblicati sono raccolti dagli utenti finali e verificati meticolosamente.

