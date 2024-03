Kaspersky: Maura Frusone assume il ruolo di Head of B2B Sales

Marzo 12, 2024

(Adnkronos) – Milano, 12 marzo 2024. Kaspersky, leader globale nella sicurezza informatica, annuncia la nuova nomina di Maura Frusone a Head of B2B Sales, sottolineando l’impegno dell’azienda nel voler rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mercato SMB ed Enterprise.

Entrata in Kaspersky a settembre 2014 come Head of Marketing, Maura Frusone ha poi assunto il ruolo di Head of SMB, occupandosi della definizione e dell’implementazione della strategia dell’area SMB in Italia e successivamente ha ricoperto il ruolo di Head of Channel con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del modello MSP (Managed Service Provider), MSSP (Managed Security Service Provider) e delle vendite on-premise attraverso l’ecosistema dei Partner Kaspersky.

In qualità di Head of B2B Sales, sarà responsabile del raggiungimento degli obiettivi di vendita per i mercati SMB ed Enterprise così come di guidare il team vendite B2B. Maura si occuperà di valorizzare l’importanza e la valenza strategica del Canale come driver delle vendite B2B, supportando distributori e partner nell’adozione e nella commercializzazione del portfolio di prodotti e soluzioni Kaspersky.

“Sono onorata di assumere il ruolo di Head of B2B Sales. La nostra nuova organizzazione di vendita B2B ci consentirà di essere più efficaci nel raggiungere il mercato dei clienti SMB ed Enterprise, valorizzando prodotti e soluzioni complesse attraverso un approccio verticale ai diversi mercati, come per esempio il mercato delle aziende manifatturiere con soluzioni di sicurezza verticali. Inoltre, il canale assume un ruolo centrale per guidare le vendite e rispondere alle specifiche esigenze dei clienti così come generare valore per Kaspersky”, ha dichiarato Maura Frusone, Head of B2B Sales.

Maura Frusone riporterà direttamente a Cesare D’Angelo, General Manager Italy & Mediterranean di Kaspersky, contribuendo alla strategia dell’azienda e alla creazione di valore per i partner e clienti.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

