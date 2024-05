Kaspersky MDR è stato nominato Champion nel report Emotional Footprint di SoftwareReviews

31 Maggio 2024

(Adnkronos) – Milano, 31 maggio 2024. SoftwareReviews ha nominato Kaspersky come uno dei Champion tra i principali provider di software del settore per il suo Managed Detection and Response (MDR). Secondo il report 2024 Emotional Footprint, il servizio di sicurezza Kaspersky ha ricevuto un ottimo giudizio da parte dei clienti con i punteggi massimi per la risoluzione dei conflitti e l’esperienza di servizio.

A fine aprile, SoftwareReviews, fonte completa di dati e insight relativi ai buyer per il mercato del software aziendale, ha pubblicato l’Emotional Footprint Report 2024 per le soluzioni di Managed Detection and Response. SoftwareReviews ha condotto un’indagine approfondita tra gli utenti finali per raccogliere il loro feedback sull’esperienza con i prodotti MDR più performanti, misurando la soddisfazione degli utenti attraverso 26 indicatori dell’emotional footprint. Questa valutazione comprende cinque categorie, tra cui acquisto, ‘esperienza di servizio, opinione sul prodotto, strategia del vendor e risoluzione dei conflitti, che hanno determinato il punteggio di Net Emotional Footprint, che rappresenta il sentimento complessivo degli utenti, un indicatore efficace del giudizio degli utenti sul prodotto.

Secondo questo report, Kaspersky è stata riconosciuta come Champion tra gli altri fornitori di software per il suo Kaspersky Managed Detection and Response, ottenendo un Net Emotional Footprint pari al 97%. Questo punteggio elevato indica che l’utilizzo del prodotto risponde alle esigenze dei clienti a livello emotivo. Quando è stato chiesto ai clienti di valutare la loro esperienza con questo servizio, il punteggio è stato del 100% per la risoluzione dei conflitti e l’esperienza di servizio, del 98% per l’impatto del prodotto e del 96% per la soddisfazione delle condizioni contrattuali e delle negoziazioni e per la capacità di stare al passo con le ultime tendenze del mercato.

“Siamo orgogliosi di annunciare che Kaspersky MDR è stato nominato Champion da SoftwareReviews per aver fornito un valore eccezionale ai nostri clienti e aver raggiunto punteggi di soddisfazione elevati. Il nostro obiettivo è sempre quello di offrire la migliore esperienza e la massima efficacia, consentendo alle aziende di migliorare le prestazioni e la produttività. Siamo quindi lieti che tutti i nostri sforzi per sviluppare e migliorare i nostri servizi di sicurezza si riflettano nel feedback dei clienti, che ci considerano un fornitore su cui fare affidamento”, ha commentato Dmitry Karasev, Head of Services & Education Product Line di Kaspersky.

Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) offre una protezione avanzata, 24 ore su 24, dal crescente volume delle minacce, proteggendo le aziende dai cyberattacchi e indagando sugli incidenti anche se un’organizzazione non dispone di specialisti di cybersecurity. Per maggiori informazioni sul servizio, visitate il sito web.

Il report completo è disponibile a questolink.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

