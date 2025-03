Kaspersky Next EDR Expert ottiene lo status ‘Certified’ da AV-Comparatives

10 Marzo 2025

Milano, 10 marzo 2025

AV-Comparatives, istituto indipendente di test sistematici per verificare la conformità dei software di sicurezza alle prestazioni dichiarate, ha assegnato alla soluzione Kaspersky Next EDR Expert (on-premises) lo status di “Certified” nell’ambito del test EDR Detection Validation Certification. Kaspersky è stata la prima azienda a partecipare al test, accettando di sottoporsi alla valutazione senza avere riferimenti precedenti da parte di altri fornitori.

A fronte di un numero sempre maggiore di minacce informatiche sofisticate, le aziende oggi devono dare priorità a solide misure di cybersecurity per proteggere le proprie risorse. Le soluzioni EDR (Endpoint Detection and Response) sono diventate parte integrante di questa strategia di difesa. Secondo The Insight Partners, le dimensioni del mercato EDR raggiungeranno, infatti, un valore pari a 8,21 miliardi di dollari entro il 2031. Questa crescita sottolinea il sempre maggior ricorso a soluzioni EDR per rilevare, analizzare e rispondere alle minacce avanzate in tempo reale, aumentando così la sicurezza delle aziende.

Kaspersky Next EDR Expert è uno dei principali elementi della piattaforma completa Kaspersky Next XDR (Extended Detection and Response) Expert, che consente alle aziende di rafforzare il controllo sulla propria infrastruttura degli endpoint, grazie alla tecnologia EPP integrata per bloccare attacchi su larga scala. Inoltre, la soluzione ricerca automaticamente le minacce informatiche più complesse, analizza in modo proattivo gli incidenti e fornisce agli specialisti IT gli strumenti necessari per rispondere in modo efficace.

EDR Detection Validation Certification è un nuovo test di AV-Comparatives e prevede uno scenario di attacco completo, composto da 14 fasi e diverse sottofasi, e una valutazione Signal-to-Noise. Kaspersky Next EDR Expert è stato configurato per valutare accuratamente le sue capacità di identificare ogni tecnica utilizzata nelle fasi di attacco e la soluzione ha rilevato con successo diverse tecniche utilizzate in questo scenario di test.

.

“Kaspersky Next EDR Expert si è distinta per le eccellenti capacità di rilevamento, supportate dall’avanzato stack tecnologico e dalla semplicità d’uso. Queste caratteristiche rendono la soluzione di Kaspersky, la scelta perfetta per il rilevamento e la risposta alle minacce in ambito aziendale”,ha commentato A. Clementi, CEO di AV-Comparatives.

“Consideriamo molto importanti le valutazioni professionali indipendenti delle nostre soluzioni di sicurezza aziendale, poiché forniscono a terzi approfondimenti sulle loro reali capacità e ci aiutano a individuare le aree di miglioramento. Il nuovo test EDR Detection Validation Certification di AV-Comparatives ne è un esempio e siamo orgogliosi di essere il primo fornitore ad accettare questa sfida”, ha affermato Alexander Liskin, Head of Threat Research di Kaspersky. “Kaspersky Next EDR Expert ha rilevato con successo diverse tecniche di attacco durante il rigoroso di test, ottenendo la certificazione. Questo riconoscimento conferma il nostro impegno nel fornire soluzioni di cybersecurity solide ed efficaci, che supportano le aziende nel rafforzare le loro difese contro le minacce in continua evoluzione”.

I risultati completi dell’EDR Detection Validation Certification test 2025 sono disponibili al seguente link. Per ulteriori informazioni su Kaspersky Next EDR Expert, è possibile visitare il sito Web.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

