Kaspersky: nuove specializzazioni per migliorare il Partner Program sulla cybersecurity per enterprise e MSP

Maggio 17, 2023

(Adnkronos) – Milano, 17 maggio 2023. Kaspersky United Partner Program prevede ora nuove specializzazioni Enterprise per i partner Gold e Platinum. Sono stati aggiornati anche gli sconti per rivenditori e distributori e sono stati introdotti nuovi premi per i servizi Proof of Concept e Deployment.

Kaspersky ha introdotto due nuove specializzazioni per i partner che offrono vantaggi significativi nella vendita e nell’implementazione di soluzioni aziendali: Enterprise per i partner Gold e Platinum ed Enterprise+ solo per i Platinum, consentendo di beneficiare di incentivi aggiuntivi per promuovere le vendite dei prodotti Expert, avere un supporto prevendita prioritario da parte di Kaspersky, svolgere attività di marketing congiunte per le soluzioni entreprise e altri vantaggi. I partner che offrono servizi avanzati di cybersecurity ai propri clienti, compresa l’installazione delle soluzioni Kaspersky, possono ottenere la specializzazione Enterprise+, che consente di ricevere un premio per i servizi POC e Deployment, voucher per la formazione tecnica e molti altri vantaggi.

Attualmente il programma per i distributori prevede due specializzazioni: Value Added Distributor (VAD) che consente di ottenere una scontistica per le vendite di specifici prodotti aziendali e Specialistche premia i distributori per i servizi di Deployment e POC per conto del partner. I VAD si concentrano sulla vendita dei prodotti enterprise al mercato, mentre gli Specialist forniscono servizi di deployment e aggiuntivi ai clienti. Per i distributori MSP in Italia, Spagna, Francia, Nord America, APAC e LATAM, Kaspersky ha introdotto sconti aggiuntivi per le vendite MSP.

Kaspersky License Management Portal (LMP)è sempre più semplice da usare per i clienti. I partner MSP possono acquistare la licenza SKU Plus e ottenere assistenza telefonica immediata 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dal team Kaspersky, invece che utilizzare il sistema standard di ticketing. Un altro aggiornamento per gli MSP prevede la possibilità per i partner di acquistare i Kaspersky Professional Services per conto dell’MSP, consentendo a Kaspersky di contribuire con la propria esperienza alla distribuzione, implementazione e altro ancora.

“L’introduzione delle nuove specializzazioni Enterprise riflette il cambiamento della nostra strategia aziendale, dal momento che abbiamo esteso la nostra offerta di soluzioni secure-by-design ai clienti aziendali a livello globale. Questo ci permette di creare ulteriori opportunità per i nostri partner di canale, che possono sfruttare le tendenze globali della cybersecurity e rispondere alle crescenti preoccupazioni dei clienti in materia di sicurezza informatica. Questi cambiamenti possono rappresentare una grande opportunità di crescita sia per noi sia per i nostri partner”,ha commentato Kirill Astrakhan, Executive Vice President di Kaspersky.

Per ulteriori informazioni su Kaspersky United e per diventare partner, consultare il seguente link.