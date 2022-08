Kaspersky potenzia il servizio MDR e amplia il team europeo con analisti locali a supporto delle aziende

Agosto 4, 2022

(Adnkronos) – • Kaspersky ha migliorato l’offerta Managed Detection and Response Optimum per renderla più accessibile e vantaggiosa per le medie imprese. Gli esperti di sicurezza possono ora porre domande agli analisti SOC dell’azienda su un incidente specifico in tempo reale.

• Nuovi analisti in Europa si uniranno a Kaspersky SOC per aiutare a proteggere i clienti locali.

• Gli utenti italiani tra i più attivi del servizio Managed Detection and Response

Milano, 04 agosto2022. Kaspersky ha reso più semplice, per i clienti del servizio Managed Detection and Response Optimum, contattare gli esperti del suo Security Operation Center (SOC).Ora quindi, le medie imprese potranno contattare direttamente gli analisti del SOC di Kaspersky e porre domande 24 ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando una chat dedicata. L’azienda ha, inoltre, investito nello sviluppo del servizio MDR in Europa, ampliando il team di esperti con analisti locali.

Il mercato degli MDR sta crescendo in modo significativo, poiché le aziende devono far fronte alla carenza di professionisti della sicurezza, alla mancanza di competenze necessarie per creare un SOC interno e alle riduzioni di budget. Per colmare queste lacune però, è importante che tra l’ampia varietà di servizi disponibili, le aziende trovino un partner MDR affidabile ed efficiente.

Di conseguenza, Kaspersky sta migliorando l’offerta Managed Detection and Response Optimum per renderla ancora più accessibile e vantaggiosa per le medie imprese. Gli esperti di sicurezza possono ora porre domande agli analisti SOC dell’azienda su un incidente specifico in tempo reale. La chat è disponibile all’interno di una “scheda incidente” nel Kaspersky Security Center, la console di gestione. In qualsiasi momento e tramite la chat, i team di sicurezza possono ricevere il più rapidamente possibile l’aiuto di esperti sull’incidente che stanno affrontando e consigli sulle azioni di risposta.

Inoltre, nuovi analisti in Europa si uniranno a Kaspersky SOC per aiutare a proteggere i clienti locali. Kaspersky MDR ha una forte diffusione in Europa, dove si ha il 47% della copertura del servizio, soprattutto in Italia, Germania e Austria che sono gli utenti più attivi di questo servizio (1).

“Abbiamo in programma di migliorare ulteriormente l’esperienza utente di Kaspersky MDR Optimum e di ampliarne le funzionalità. La presenza di una chat è un piccolo ma significativo cambiamento che dovrebbe facilitare la gestione degli incidenti da parte dei clienti. Per quanto riguarda l’espansione in Europa, questo è solo il primo passo nello sviluppo del nostro servizio sul territorio. Essendo una delle aree geografiche più importanti per noi, continueremo a investire per soddisfare le esigenze delle aziende locali”, ha dichiarato Cesare D’Angelo, General Manager Italia di Kaspersky.”

Per ulteriori informazioni su Kaspersky Managed Detection and Response, è possibile visitare il sito web ufficiale al seguente link.

(1) https://securelist.com/managed-detection-and-response-in-2021/106540/ Report 2021 Managed Detection and Response Analyst di Kaspersky

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L’ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell’azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

