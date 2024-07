Kaspersky Premium si aggiudica l’oro nell’Anti-Phishing Test di AV-Comparatives del 2024

15 Luglio 2024

(Adnkronos) – Milano, 15 luglio 2024. Con la continua diffusione degli attacchi di phishing e ben 515 milioni di tentativi sventati in soli sei mesi, è evidente la necessità di soluzioni di cybersecurity efficaci. In questo scenario, Kaspersky Premium per Windows ha dimostrato questa affidabilità, ottenendo il massimo risultato nel Test Anti-Phishing 2024 di AV-Comparatives. La soluzione Kaspersky ha ricevuto la certificazione “Approved” per aver rilevato il 93% degli URL di phishing, il risultato più alto tra tutti i 15 partecipanti, confermando l’impegno dell’azienda nel proteggere gli utenti dalla potenziale perdita di dati personali e nel garantire un’esperienza digitale sicura.

Secondo le statistiche di Kaspersky, il phishing rimane un tipo di attacco diffuso a livello globale ed estremamente popolare. In particolare, nei primi sei mesi del 2024, il solo sistema Anti-Phishing di Kaspersky ha bloccato 515 milioni di tentativi a seguito di link di phishing. In confronto, il recente report annuale di Kaspersky “Spam and Phishing 2023” ha evidenziato che sono stati rilevati 709 milioni di tentativi di phishing nel corso dello scorso anno.

L’Anti-Phishing Test, condotto da AV-Comparatives, valuta l’efficacia delle soluzioni di sicurezza nel proteggere gli utenti dalle minacce di phishing durante la navigazione web e l’utilizzo della webmail. Il test del 2024 comprende URL di phishing attivi, che mirano a dati come le credenziali di accesso a vari servizi online, tra cui PayPal, banche e social network.

Kaspersky Premium per Windows ha ottenuto la certificazione “Approved” da AV-Comparatives nel Test Anti-Phishing, confermando le funzionalità di protezione della soluzione da siti Web dannosi che mirano a rubare le informazioni sensibili degli utenti.

Nella valutazione del 2024, Kaspersky Premium per Windows ha dimostrato il più elevato livello di protezione, rilevando il 93% degli URL di phishing. Inoltre, la soluzione ha confermato la sua affidabilità non registrando falsi allarmi su tutti i siti web legittimi testati.

Quest’anno solo 8 dei 15 diversi vendor che hanno sottoposto i loro prodotti alla valutazione hanno soddisfatto i requisiti necessari per superare il processo di certificazione.

“AV-Comparatives è lieta di premiare le prestazioni di alto livello di Kaspersky Premium per Windows nel Test Anti-Phishing 2024. Le soluzioni Kaspersky hanno sempre dimostrato stabilità nei risultati in tutte le nostre valutazioni anti-phishing condotte dal 2011. E ancora una volta, ha rinnovato con successo il suo certificato ‘Approved’, che conferma il raggiungimento degli elevati standard del test”, ha dichiarato Andreas Clementi, CEO e fondatore di AV-Comparatives.

“Siamo orgogliosi di ottenere costantemente risultati importanti nel Test Anti-Phishing, evidenziando la nostra capacità di proteggere gli utenti in un panorama delle minacce di phishing in continua evoluzione.Da quando è stato introdotto il test, nel 2011, le nostre soluzioni hanno sempre ricevuto il riconoscimento”Approved”, a conferma della loro efficacia. Siamo lieti di essere stati riconosciuti come i migliori fornitori da AV-Comparatives, a testimonianza del nostro impegno nel mantenere i più alti standard di sicurezza informatica”, ha commentato Alexander Liskin, Head ofThreat Research di Kaspersky.

All’inizio di quest’anno, le nuove soluzioni consumer di Kaspersky hanno ricevuto il premio “Prodotto dell’anno” da AV-Comparatives. Questo riconoscimento sottolinea la costanza della soluzione nel fornire risultati eccezionali per tutto il 2023, dimostrando la sua stabilità e la sua efficace protezione degli utenti.

Il report completo del test Anti-Phishing di AV-Comparatives è disponibile a questo link.

Ulteriori informazioni su Kaspersky Premium sono disponibili qui.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

