Kaspersky presenta la sua ultima tecnologia di sicurezza al MWC 2025

17 Febbraio 2025

– Milano, 17 febbraio 2025 . Kaspersky parteciperà al Mobile World Congress (MWC), che si terrà a Barcellona dal 3 al 6 marzo. All’evento l’azienda presenterà il suo forte ecosistema di soluzioni di cybersecurity scalabili e accessibili per le aziende, tra cui la nuova linea di prodotti di punta Kaspersky Next che, insieme ad altri prodotti Kaspersky, costituisce un’offerta completa per i Managed Security Service Provider. Inoltre, saranno presentate le soluzioni basate su KasperskyOS, che garantiscono una sicurezza integrata, e il portfolio di prodotti consumer dell’azienda per la protezione completa della vita digitale.

A fronte di un aumento del tasso di connessione globale di anno in anno, le domande sulla copertura della banda larga online oggi ruotano intorno alla qualità del servizio e alla capacità di garantire un’esperienza sicura e protetta. Secondo il report “The State of Mobile Internet Connectivity 2024” del GSMA, le preoccupazioni per gli aspetti negativi e i rischi della telefonia mobile e di Internet, come minacce, furti e frodi, così come la sicurezza delle informazioni restano tra gli ostacoli principali a un’adozione maggiore della tecnologia.

Per l’occasione, l’azienda presenterà in anteprima al MWC Kaspersky Next, la nuova linea di prodotti di cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, che supera la classica protezione degli endpoint, unendo funzionalità EDR e XDR per le aziende di qualsiasi dimensione e settore. Inoltre, Kaspersky presenterà Kaspersky Cloud Workload Security, una soluzione progettata specificamente per affrontare i rischi di sicurezza nei workload cloud e garantire una protezione proattiva contro un’ampia gamma di minacce informatiche, e Kaspersky Threat Intelligence, la linea di prodotti più apprezzata dell’azienda. Tutte queste soluzioni possono essere combinate organicamente con altre offerte di Kaspersky e costituire la base per una serie di servizi di Managed Security, dalla protezione gestita di base a un vero e proprio SOC-as-a-Service.

Nello stand di Kaspersky saranno presenti anche i prodotti Cyber Immune IT con protezione integrata contro le minacce informatiche. Il concetto di Cyber Immunity, riconosciuto come trademark nell’Unione Europea, consiste nella creazione di soluzioni che integrano un approccio “security-by-design” e che sono virtualmente impossibili da compromettere. Tra le offerte che verranno presentate ci sarà Kaspersky Thin Client, la soluzione basata su KasperskyOS per gli ambienti di lavoro da remoto.

I partecipanti all’evento avranno anche la possibilità di conoscere il portfolio di prodotti pluripremiati di Kaspersky per la cybersicurezza degli utenti finali, che comprende tre piani di abbonamento: Kaspersky Standard, Kaspersky Plus e Kaspersky Premium. Garantendo servizi di sicurezza e privacy senza soluzione di continuità per i dispositivi dei consumatori e le smart home, l’offerta consente a operatori di telefonia mobile, carrier a banda larga, rivenditori online, settore fintech e altri partner di affrontare le sfide della cybersicurezza associate alla gestione di una maggiore connettività. Oltre al portfolio principale, saranno presentate soluzioni standalone per i consumatori come Kaspersky VPN Secure Connection, Kaspersky Password Manager e Kaspersky Safe Kids, l’app all-in-one per il benessere digitale dei genitori e delle famiglie.

Tutte queste soluzioni saranno esposte presso lo Stand 2C31 nel padiglione 2. All’interno dello stand Kaspersky, i partecipanti all’evento potranno anche incontrare gli esperti di sicurezza dei Kaspersky Expertise Center, che sono in prima linea nella protezione delle persone in tutto il mondo dalle minacce informatiche più sofisticate, e saranno a disposizione per discutere i risultati delle loro ultime ricerche e per conoscere le tendenze più recenti in materia di cybercrime.

Per ulteriori informazioni sullo stand e sui prodotti dell’azienda, è possibile visitare il sito web.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione: kaspersky@noesis.net