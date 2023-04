Kaspersky Safe Kids: design rinnovato e nuova mappa della vita digitale

Aprile 18, 2023

(Adnkronos) – Milano, 18 aprile 2023

Kaspersky annuncia l’aggiornamento della piattaforma mobile Kaspersky Safe Kids con design e interfaccia rinnovati, oltre a nuove funzionalità – come messaggi di avviso mirati per indicare ai genitori le migliori impostazioni e offrire consigli per sfruttare al meglio l’app. Inoltre, Kaspersky Safe Kids ha aggiunto una nuova schermata iniziale per i bambini.

Secondo una recente indagine condotta da Kaspersky, la vita digitale dei bambini inizia fin dalla più tenera età. In particolare, il 75% dei bambini tra i 7 e i 13 anni possiede un proprio dispositivo portatile e i genitori vogliono essere certi che i loro figli siano al sicuro nel mondo digitale. Il 65% è infatti preoccupato per la sicurezza della vita digitale dei propri figli.

La novità più evidente è il nuovo design: l’interfaccia dell’app è diventata più comoda e facile da usare. Inoltre, i genitori possono visualizzare le attività digitali dei figli e tutti i loro dispositivi su un’unica mappa. Questo gli permette di vedere lo stato dei dispositivi e delle app dalla schermata principale, accedere rapidamente e facilmente alle notifiche dei bambini e bloccare istantaneamente il dispositivo con un solo tocco. Kaspersky Safe Kids è disponibile per dispositivi iOS e Android.

Inoltre, il nuovo Kaspersky Safe Kids offrirà ai genitori nuove modalità di interazione con l’applicazione. In particolare, nella schermata principale è disponile la nuova sezione “Banner Hints”, che fornisce ai genitori preziosi suggerimenti e consigli su impostazioni migliori, trucchi per la vita digitale e altro ancora per aiutarli a sfruttare al meglio l’app.

La nuova schermata iniziale per i bambini permette invece di gestire autonomamente il proprio tempo, consentendo di controllare le impostazioni, compresi i limiti di utilizzo, e di visualizzare le risposte dei genitori alle richieste. Questo include le visite ai siti vietati, promuovendo le abitudini digitali responsabili fin dalla più tenera età.

“Considerando che oggi i bambini ricevono i loro primi dispositivi molto presto, vogliamo fornire ai genitori strumenti efficaci e comodi per proteggere i loro figli da esperienza indesiderate e stabilire sane abitudini digitali. Con un’interfaccia ridisegnata e funzioni migliorate, il nuovo Kaspersky Safe Kids mira a rendere la genitorialità digitale più efficace, trasparente e facile da usare sia per gli adulti che per i bambini. I genitori possono approfondire gli interessi online dei loro figli, mentre i bambini possono imparare un comportamento digitale responsabile, garantendo un’esperienza più sicura e sana per tutta la famiglia”, ha commentato Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing di Kaspersky.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L’ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell’azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

