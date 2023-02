Kaspersky: scoperti 200.000 nuovi Trojan per il mobile banking, il doppio del 2021

Febbraio 27, 2023

(Adnkronos) – Milano, 27 febbraio 2023. Nel 2022, gli esperti di Kaspersky hanno scoperto quasi 200.000 nuovi Trojan per il mobile banking, raddoppiando rispetto all’anno precedente. Questa crescita preoccupante è anche la più alta mai registrata negli ultimi sei anni. Questi e altri risultati sono contenuti nel report di Kaspersky “Mobile Threats in 2022”.

Con l’evoluzione dei servizi e delle tecnologie mobile, le minacce stanno diventando sempre più diffuse. Per far fronte a questa crescente preoccupazione, gli esperti di Kaspersky monitorano continuamente il panorama delle minacce, tracciano le tendenze e tengono informati gli utenti e la comunità della cybersecurity sui potenziali pericoli. Nel 2022, i prodotti Kaspersky hanno rilevato 1.661.743 malware o installazioni di software indesiderati.

Una delle minacce mobile più diffuse e preoccupanti è rappresentata dai Trojan per il mobile banking, che vengono utilizzati per cercare i dati relativi ai sistemi di banking online e di pagamento elettronico. Kaspersky ha rilevato 196.476 installazioni di Trojan per il mobile banking nel 2022, il doppio rispetto al 2021 e il record degli ultimi sei anni. Questo sottolinea che i criminali informatici stanno prendendo di mira gli utenti mobile e sono sempre più interessati a rubare dati finanziari e a investire attivamente nella creazione di un nuovo malware che può portare a perdite importanti per le loro vittime.

I criminali informatici spesso diffondono malware Trojan banker attraverso app store sia ufficiali che non ufficiali. Google Play contiene ancora downloader per famiglie di Trojan bancari, come Sharkbot, Anatsa/Teaban, Octo/Coper e Xenomorph, tutti mascherati da utility. Ad esempio, Sharkbot distribuisce attivamente downloader che simulano un file manager in grado di richiedere l’autorizzazione a installare ulteriori pacchetti necessari al funzionamento del trojan sul dispositivo dell’utente, mettendone a rischio la sicurezza.

“Nonostante il calo delle installazioni complessive di malware, la continua crescita dei Trojan per il mobile banking è una chiara indicazione del fatto che i criminali informatici si stanno concentrando sul profitto economico. Poiché le nostre vite ruotano sempre più intorno ai dispositivi mobile, per gli utenti è fondamentale continuare a prestare attenzione alle minacce mobile e adottare le misure necessarie per proteggersi”, ha commentato Tatyana Shishkova, Security Expert di Kaspersky.

Il report completo sulle minacce mobile nel 2022 è disponibile su Securelist.

Per proteggersi dalle minacce mobile, Kaspersky consiglia di:

•Scaricare le applicazioni solo dagli store ufficiali come Apple App Store, Google Play o Amazon Appstore. Nonostante non siano sicure al 100%, almeno vengono controllate responsabili degli store ed è disponibile un sistema di selezione: non tutte le app possono essere pubblicate su questi store.

•Controllare le impostanzioni delle applicazioni che si utilizzano e prestare attenzione prima di autorizzare un’applicazione, soprattutto quando si tratta di quelle ad alto rischio come gli Accessibility Services.

•Una soluzione di sicurezza affidabile può aiutare a rilevare le app e gli adware dannosi prima che inizino a causare problemi sul dispositivo. È importante sottolineare che è possibile ottenere una protezione, come quella offerta dai prodotti Kaspersky per i consumatori, direttamente dagli operatori di telefonia mobile.

•Gli utenti di iPhone hanno a disposizione alcuni controlli sulla privacy forniti da Apple e possono bloccare l’accesso delle app a foto, contatti e funzioni GPS se ritengono che queste autorizzazioni non siano necessario.

•Aggiornare il sistema operativo e le applicazioni importanti non appena sono disponibili le versioni più recenti per risolveremolti problemi di sicurezza.

•Kaspersky invita il settore della telefonia mobile a migliorare la protezione informatica a tutti i livelli, compresa la sicurezza degli utenti, fornendo servizi di cybersecurity su misura. Kaspersky Consumer Business Alliancesconsente alle aziende di offrire ai propri clienti un portfolio completo di cybersecurity grazie al supporto e all’esperienza globale di Kaspersky.

