Kaspersky segnala un aumento di app dannose che si spacciano per VPN

21 Novembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 21 novembre 2024. Nel terzo trimestre del 2024, gli esperti di Kaspersky hanno registrato un aumento di quattro volte rispetto al trimestre precedente nel numero di utenti in Europa che sono stati esposti a applicazioni che si spacciavano per VPN gratuite. In realtà, queste app si sono rivelate essere malware o programmi che potrebbero essere sfruttati dai cybercriminali. Questa crescita è continuata anche nel quarto trimestre.

Una VPN (Virtual Private Network) è un servizio che offre sicurezza e privacy agli utenti celando il loro indirizzo IP. In questo modo, gli Internet Service Provider (ISP) e altri fornitori di terze parti non possono monitorare i siti web visitati o i dati inviati e ricevuti dagli utenti. Una delle funzioni più apprezzate delle VPN è la possibilità di “cambiare” posizione, collegandosi a un server in un altro Paese, permettendo così di accedere a contenuti web con restrizioni geografiche, come ad esempio show e film su piattaforme di streaming.

I cybercriminali approfittano di questo crescente interesse per i servizi VPN gratuiti. Nel maggio 2024, le forze dell’ordine hanno smantellato una botnet (una rete di dispositivi informatici compromessi), nota come 911 S5. Per creare questa botnet sono stati utilizzati diversi servizi VPN gratuiti (MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN, ProxyGate, ShieldVPN e ShineVPN). Quando gli utenti installavano queste app, i loro dispositivi venivano trasformati in server proxy che indirizzavano il traffico di altri. Questo network dannoso si estendeva su 19 milioni di indirizzi IP unici in oltre 190 Paesi in tutto il mondo, diventando probabilmente la più grande botnet mai creata. Gli amministratori della botnet vendevano l’accesso ai server proxy infetti ad altri cybercriminali, che li utilizzavano per attacchi informatici, riciclaggio di denaro e frodi su larga scala.

“La domanda di app VPN è in forte crescita su tutte le piattaforme, inclusi smartphone e PC. Molti utenti credono che se un’app VPN si trova in store affidabili, come Google Play, sia sicura e possa essere utilizzata per accedere a contenuti non disponibili nella loro zona. In particolare, spesso si pensa che le app VPN gratuite siano quelle migliori. Tuttavia, questa convinzione può rivelarsi pericolosa, come dimostrano i recenti casi e le statistiche che evidenziano l’aumento delle app VPN malevole. Per proteggersi, è fondamentale scegliere un servizio VPN affidabile e utilizzare anche una soluzione di sicurezza adeguata”, ha dichiarato Vasily Kolesnikov, esperto di sicurezza di Kaspersky.

Per proteggersi e navigare in sicurezza, Kaspersky consiglia di:

•Adottare una soluzione di sicurezza completa, come Kaspersky Premium, per monitorare e scansionare tutti i dispositivi connessi, impedendo l’accesso al malware i;

•Utilizzare la versione gratuita di Kaspersky VPN Secure Connection, se è necessario un servizio VPN per proteggere la connessione ma non si vuole pagare; la modalità gratuita non permette di selezionare un server e ha un limite di traffico di 300 MB di traffico al giorno, ma garantisce comunque una protezione completa;

•Optare per l’accesso Premium a Kaspersky VPN Secure Connectionacquistabile separatamente oppure all’interno degli abbonamenti Kaspersky Pluse Kaspersky Premium. Si tratta di una delle VPN più veloci al mondo, grazie ad una protezione avanzata anti-phishing e contro altre minacce, come confermato da ricercatori indipendenti.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

Noesis Kaspersky Italia

kaspersky@noesis.net

Piazza Sigmund Freud, 1 – Milano