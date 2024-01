Kaspersky Standard nominata “prodotto dell’anno” da AV-Comparatives

Gennaio 23, 2024

(Adnkronos) – Milano, 23 gennaio 2024 . La più recente soluzione di Kaspersky è stata nominata “Prodotto dell’anno” da AV-Comparatives, importante istituto di test indipendente, segnando un record per l’azienda di cybersecurity più premiata del settore. Kaspersky Standard, livello base del nuovo Kaspersky Consumer Portfolio, è stato premiato da AV-Comparatives come “Prodotto dell’anno” per aver garantito costantemente risultati eccezionali per tutto il 2023. Questo risultato è particolarmente importante perché segna il primo riconoscimento per il Kaspersky Consumer Portfolio, che è stato lanciato nel 2022 e prevede tre livelli: Kaspersky Premium, Kaspersky Plus e Kaspersky Standard. Kaspersky ha ottenuto il premio “Prodotto dell’anno” per sette volte, affermandosi come l’unico fornitore di cybersicurezza con un tale record.

Nel 2023, AV-Comparatives ha testato 16 soluzioni di sicurezza di vendor globali per verificare la loro efficacia nel proteggere i clienti dalle minacce Internet del mondo reale, identificare migliaia di programmi dannosi recenti, difenderli da attacchi mirati avanzati (Advanced Threat Protection Test) e fornire protezione senza rallentare il dispositivo, resistendo a potenziali falsi positivi. Secondo i risultati finali, Kaspersky Standard ha ricevuto il punteggio complessivo più alto in tutti e sette i test della serie Public Consumer Main-Test (1 .

Inoltre, Kaspersky ha ottenuto cinque premi in diverse categorie per le performance dei suoi prodotti nei test ed è diventato l’unico fornitore di cybersicurezza con un numero simile di award nel 2023. I riconoscimenti conseguiti sono: Real World Protection 2023 Silver; Malware Protection 2023 Silver; ATP Consumer 2023 Silver (Advanced Threat Protection 2023 Silver); Best Overall Speed 2023 Bronze; Least False Positives 2023 Bronze.

Per quanto riguarda le funzionalità di Kaspersky Standard, AV-Comparatives ha sottolineato la semplicità del processo di installazione con opzioni predefinite sicure e l’interfaccia moderna del programma, che rende tutte le funzioni essenziali facilmente accessibili dalla pagina iniziale. Inoltre, i tester hanno giudicato eccellente il comportamento di Kaspersky Standard negli scenari di rilevamento del malware: il tentativo di aprire una cartella con malware ha portato al rilevamento e alla rimozione automatica di tutte le minacce, senza che il malware potesse essere replicato, diffuso nel sistema o addirittura eseguito.

Kaspersky Standard è il livello base del nuovo Kaspersky Consumer Portfolio, lanciato nel 2022, per soddisfare tutte le principali esigenze di sicurezza dei consumatori. Offre una sicurezza completa con tre livelli di protezione per rilevare e bloccare le minacce in tempo reale, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Inoltre, rappresenta la base per gli altri due livelli avanzati, Kaspersky Plus e Kaspersky Premium, che offrono una protezione completa della privacy e dei dati, oltre a elevati standard di prestazione dei dispositivi.

Kaspersky partecipa ai test di AV-Comparatives da oltre 20 anni ed è leader tra gli altri fornitori in termini di numero totale (57) di riconoscimenti nelle categorie Gold, Silver e Bronze.

“Siamo lieti di premiare Kaspersky Standard per le sue eccellenti funzionalità anti-malware, come dimostrato dalle sue ottime prestazioni in tutti i nostri test consumer della serie principale nel 2023. Ancora una volta, la soluzione di Kaspersky ha dimostrato la sua capacità di proteggere i dispositivi e i dati personali degli utenti in modo altamente efficiente contro gli attacchi malware. Ricevere il premio “Prodotto dell’anno” per la settima volta dimostra che l’azienda è in grado di affrontare le attuali sfide di sicurezza per la protezione degli utenti”, ha dichiarato Andreas Clementi, Founder and CEO di AV-Comparatives.

Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky, ha aggiunto: “Le nostre tecnologie sono sottoposte a verifiche complete e certificate in conformità agli standard globali più autorevoli per garantire una sicurezza solida ai nostri utenti. E i risultati parlano da soli: nel 2023, Kaspersky Standard ha partecipato ai test per la prima volta, classificandosi subito al primo posto tra tutti gli altri vendor. Inoltre, con il più alto numero di premi (57) in varie categorie rispetto a qualsiasi vendor di sicurezza, la nostra azienda rimane una delle più riconosciute sul mercato”.

La versione completa del report annuale AV-Comparatives è disponibile al seguente link.

L’elenco completo dei premi per le soluzioni Kaspersky è disponibile alla seguente pagina.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

