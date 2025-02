Kaspersky Standard ottiene il premio “Top-Rated Product” di AV-Comparatives

28 Febbraio 2025

– Milano, 28 febbraio 2025. Kaspersky Standard, la soluzione principale del Portfolio Kaspersky Consumer, è stata premiata con l’annuale Top-Rated Product Award di AV-Comparatives per gli elevati risultati ottenuti nell’intera serie di test sui prodotti consumer nel 2024. Inoltre, il prodotto ha ottenuto performance eccellenti nei test False Positive e Performance and Advanced Threat Protection.

Ogni anno AV-Comparatives, l’organizzazione leader di test indipendenti, pubblica il suo Summary Report annuale, in cui vengono presentati tutti i prodotti di protezione informatica per gli utenti che partecipano ai principali test, premiando i prodotti più performanti in base ai risultati ottenuti durante l’anno. Dopo aver ricevuto il riconoscimento come “Product of the Year” nel 2023, Kaspersky continua a distinguersi, aggiudicandosi nel 2024 il premio “Top-Rated Product”. Il report evidenzia la facilità di installazione di Kaspersky Standard, la sua interfaccia moderna e ben strutturata in sezioni, oltre alla vasta gamma di opzioni di configurazione disponibili per gli utenti più esperti.

Nel corso degli anni, i prodotti consumer di Kaspersky sono stati premiati dai tester per ben sedici volte, ottenendo 7 premi “Top Rated Product”, 7 premi “Product of the Year” e 2 premi “Outstanding Product”. Grazie a questi risultati, l’azienda è al primo posto per numero di riconoscimenti annuali tra tutti i partecipanti.

Nel 2024 Kaspersky Standard ha partecipato e ottenuto risultati eccellenti nei 7 test multipli della Main Test Series, di cui fanno parte i Performance Test, i Malware Protection Test, i Whole Product Dynamic Test e gli Advanced Threat Protection Test. Le ottime performance del prodotto hanno permesso a Kaspersky di ottenere 100 punti su 105 nelle valutazioni, conseguendo il massimo livello. Inoltre, Kaspersky ha ricevuto il riconoscimento del livello Gold, Silver e Bronze in specifiche categorie.

La soluzione di Kaspersky per gli utenti ha anche registrato il minor numero di falsi positivi, per cui è stata premiata con il premio Gold. Questa capacità di ridurre al minimo i falsi positivi, pur mantenendo risultati elevati nei test Malware Protection e Whole Product Dynamic, garantisce agli utenti del massimo livello di sicurezza durante l’esperienza digitale.

Kaspersky Standard ha anche ricevuto il premio Silver per l’elevata performance nel test Advanced Threat Protection. Si tratta di un test che ha lo scopo di analizzare le soluzioni di sicurezza contro gli attacchi mirati in condizioni simili a quelle reali. La soluzione Kaspersky Standard ha dimostrato la sua affidabilità e si è classificata al terzo posto tra i partecipanti.

Inoltre, il prodotto ha ottenuto il premio Silver per aver confermato il basso impatto sulle performance del sistema durante la valutazione in diversi scenari utente e suite di test sintetici.

“All’inizio del 2024 Kaspersky ha celebrato i 20 anni in cui è stato sottoposto a test da parte di AV-Comparatives, dimostrando costantemente ottimi risultati nelle nostre valutazioni indipendenti. Le sue soluzioni di sicurezza hanno sempre raggiunto gli standard più elevati nei nostri test rigorosi. Il riconoscimento di Top-Rated Product per il 2024 sottolinea il suo continuo impegno nel sottoporsi a queste valutazioni”,ha affermato Andreas Clementi, CEO e fondatore di AV-Comparatives.

“Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento da parte di AV-Comparatives, che ancora una volta conferma l’efficacia delle nostre soluzioni. La soluzione Kaspersky per gli utenti ha ottenuto numerosi premi per le sue capacità di protezione, le performance e la capacità di resistenza ai falsi positivi. Per questo, i nostri clienti possono avere la certezza che scegliendo i nostri prodotti, possono ottenere la migliore protezione possibile per la loro attività digitale”, ha commentato Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing di Kaspersky.

È possibile consultare il report completo di AV-Comparatives al seguente link.

