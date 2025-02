Kaspersky Thin Client garantisce ora maggiore sicurezza e produttività per il lavoro da remoto

4 Febbraio 2025

– Milano, 04 febbraio 2025. Kaspersky annuncia un importante aggiornamento della sua soluzione Kaspersky Thin Client (KTC), con una serie di nuove funzionalità pensate per soddisfare le esigenze degli utenti e migliorare l’esperienza di lavoro a distanza. Queste novità confermano ulteriormente la posizione di Kaspersky Thin Client come soluzione sicura, moderna ed efficiente per le aziende in tutto il mondo.

Secondo le stime di Verified Market Research, il mercato dei Thin Client ha raggiunto un valore di 1,14 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che arriverà a 1,31 miliardi di dollari entro il 2031. In risposta a questa crescita, Kaspersky ha sviluppato un sistema operativo per Thin Client basato su KasperskyOS Secure by Design e in grado di offrire una gestione centralizzata attraverso il Kaspersky Security Center. Grazie alla Cyber Immunity, il sistema consente di proteggere l’integrità dei dati e garantisce connessioni sicure ai remote desktop, diventando così uno strumento indispensabile per la creazione di un’infrastruttura IT sicura e affidabile.

Con il nuovo aggiornamento, Kaspersky Thin Client offre il supporto per i remote user autorizzati, oltre al supporto per webcam e cuffie USB, migliorando così i tempi di avvio e consentendo una più rapida connettività con i server.

Integrazione video avanzata per il lavoro a distanza

Una delle novità principali riguarda l’integrazione avanzata della funzionalità video, che consente la trasmissione in tempo reale delle videocamere collegate ai Thin Client direttamente sui virtual desktop di Windows, migliorando gli scenari di lavoro a distanza che dipendono dall’interazione visiva in tempo reale. Questa nuova funzionalità è particolarmente utile per settori come quello bancario e assicurativo, in cui la verifica dell’identità tramite videoregistrazione è un requisito normativo cruciale. Inoltre, potenzia la qualità delle teleconferenze, della formazione a distanza e del supporto tecnico, fornendo agli utenti un modo semplice e intuitivo per integrare le funzionalità video nei loro flussi di lavoro. Grazie all’uso sicuro ed efficiente delle webcam, KTC migliora la qualità della comunicazione e della collaborazione a distanza in diversi contesti professionali.

Supporto migliorato per i dispositivi USB per una maggiore quantità di applicazioni

Con l’aggiunta del supporto per webcam e auricolari USB, Kaspersky Thin Client migliora notevolmente la compatibilità con dispositivi esterni, semplificando l’adozione di soluzioni di comunicazione unificata da parte delle aziende. Sia che si tratti di riunioni a distanza o di assistenza per la telediagnosi, la possibilità di collegare in modo sicuro dispositivi periferici garantisce interazioni continue ed efficaci. Ulteriori miglioramenti includono anche il supporto per il collegamento di dispositivi audio, dispositivi di archiviazione USB, stampanti e scanner sui sistemi Linux, oltre a una funzionalità di riconnessione automatica in caso di interruzioni della connessione, garantendo una continuità lavorativa senza interruzioni.

Kaspersky Thin Client ha già dimostrato la sua efficacia in ambiti con requisiti di sicurezza e prestazioni molto rigorosi. L’anno scorso, l’azienda ha siglato accordi con importanti realtà nei settori energetico, finanziario, educativo, sanitario e farmaceutico, sottolineando la fiducia che le aziende ripongono nella soluzione.

Per ulteriori informazioni su Kaspersky Thin Client, è possibile consultare il sito web.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

