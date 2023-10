Kaspersky: torna il podcast Insight Story, con i consigli degli esperti di cybersicurezza

Ottobre 13, 2023

(Adnkronos) – Milano, 13 ottobre 2023 . Insight Story, il podcast di Kaspersky sulle tecnologie emergenti del mondo tech torna con una seconda stagione. Il progetto mira a responsabilizzare i leader aziendali, aiutandoli a prendere decisioni migliori sugli investimenti tecnologici. Nel corso della serie i leader della tecnologia a livello mondiale, tra cui gli esperti del Global Research & Analysis Team (GReAT) di Kaspersky, forniscono approfondimenti e osservazioni. I temi trattati in questi nuovi episodi spaziano dall’intelligenza artificiale all’IIoT (Industrial Internet of Things) fino all’etica dell’IA.

La trasformazione digitale è ormai parte integrante del mondo aziendale, ma secondo una recente ricerca condotta dal Boston Consulting Group, circa il 60% delle aziende prevede di aumentare gli investimenti nella trasformazione digitale per sviluppare nuovi modelli di business e raggiungere una maggiore sostenibilità. È necessario che le aziende siano capaci di orientarsi tra le tendenze tecnologiche emergenti, in modo da riuscire a prendere le decisioni migliori.

In ogni episodio di Insight Story, gli esperti di tutto il mondo condivideranno riflessioni ed esperienze per aiutare i leader a prendere le giuste decisioni riguardo le tendenze tech. I nuovi episodi del podcast faranno chiarezza sulle tecnologie più rilevanti per le aziende: intelligenza artificiale generativa, IoT industriale, quantum computing, sovranità digitale, rendimento tecnologico degli investimenti ed etica dell’IA.

A condurre la serie, Susi O’Neill, Editor-in-Chief for Secure Futures, la rivista digitale di Kaspersky dedicata ai business leader.

O’Neill ha dichiarato: “La prima stagione di Insight Story è stata come un fantastico viaggio tra gli ultimi trend tech, con esperti provenienti da tutto il mondo che ci hanno consigliato cosa fare e non fare, in modo da stare al passo con le tendenze tecnologiche. La seconda stagione sarà ancora più ricca di approfondimenti, per aiutare i dirigenti in modo positivo e coinvolgente ad avere successo”.

Susi è affiancata da Doll-E, l’assistente virtuale del programma, che guida gli ascoltatori che hanno una conoscenza limitata della tecnologia. Anche Mohamad Amin Hasbini, Head of META Unit del GReAT di Kapsperky, parteciperà ad ogni episodio, dando consigli personalizzati su come proteggere le imprese dalle minacce informatiche.

Insight Story è disponibile su tutti i principali canali podcast, come Apple, Spotify, Google Podcast e altri. La lista completa dei canali è disponibile qui.

Gli episodi della seconda stagione di The Insight Story sono trasmessi ogni quindici giorni, dall’11 ottobre al 15 dicembre:

Episode 1: What can generative AI do for your business?

Episode 2: How can you safely get the benefits of the Industrial Internet of Things?

Episode 3: How do you get the best return on your tech investment?

Episode 4: What do you need to know to use AI ethically?

Episode 5: What is digital sovereignty and why does it matter to your business?

Episode 6: How will quantum computing change the world?

Articles from the series will be published on Secure Futures.

La prima stagione di Insight Story è stata trasmessa a marzo 2023 ed è stata seguita da 30.000 persone.

Altre serie audio Kaspersky includono il documentario premiato con il Webby Honoree Fast Forward di Tomorrow Unlocked, dedicato ai tech trend passati e futuri e Kaspersky Transatlantic, il podcast più duraturo del brand sulle novità tecnologiche in materia di cybersecurity.

