KATO A LOS ANGELES NOMINATO VINCITORE DEL RESY ONE TO WATCH AWARD 2024 DA THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS

8 Maggio 2024

LONDRA, 8 maggio 2024 /PRNewswire/ — Il ristorante Kato con sede a Los Angeles, gestito dallo chef Jon Yao, sommelier e direttore operazioni Ryan Bailey, è oggi nominato vincitore del Resy One To Watch Award 2024 da The World’s 50 Best Restaurants. Il riconoscimento premia un ristorante astro nascente nel settore della gastronomia degno di fama internazionale.

Lo chef taiwanese-americano Yao ha aperto per la prima volta Kato nel 2016 in un anonimo centro commerciale di West LA, servendo un menu degustazione che spazia nella cucina asiatico-americana, fortemente influenzato dalla cucina taiwanese di sua madre. Agli inizi del 2022, Yao e Bailey hanno trasferito Kato in una nuova sede ampliata e con licenza completa presso il ROW DTLA nell’Arts District di Los Angeles, promuovendo il direttore generale di lunga data Nikki Reginaldo a socio dirigente e assumendo anche l’esperto barista Austin Hennelly .

Il ristorante in stile industriale-di lusso propone una nuova interpretazione della cucina fine dining, con i piatti di Yao che esprimono l’essenza della classica cucina taiwanese con un tocco contemporaneo. Un focolare a legna creato su misura e una griglia caratterizzano la cucina, che serve un menu degustazione di 12 piatti straordinari, tra cui il carbonaro caramellato con abalone e basilico, aragosta alla griglia con toast di aragosta e salsa di conchiglie arrostite, nonché una crema al granchio di Dungeness, con vescica di pesce e aceto di granchio. Le portate dolci includono piatti come un boba alla patata dolce, con formaggio fresco e pasta sablée, nonché millefoglie di ananas taiwanese arrostito. Il menu rappresenta la visione costante di Yao e del suo team di elevare la cucina taiwanese e sensibilizzare i clienti di Los Angeles sui suoi pregi.

William Drew, direttore editoriale per The World’s 50 Best Restaurants, dice: “Kato sta conquistando gli avventori con la sua combinazione di sapori originali e ospitalità vecchia scuola e questo riconoscimento farà conoscere la cucina di Yao a un pubblico internazionale più ampio. Siamo lieti di premiare l’impegno, la passione, l’abilità e l’originalità del team con questo meritato riconoscimento”.

Yao commenta: “A nome mio e del mio team, desideriamo ringraziare coloro che ci hanno supportato e i clienti, perché tutto questo non sarebbe possibile senza di loro. Siamo felici, onorati e grati di essere riconosciuti sulla scena internazionale”.

Il vincitore del Resy One To Watch Award sarà rivelato prima della cerimonia di premiazione The World’s 50 Best Restaurants 2024, che si terrà il 5 giugno a Las Vegas.

Centro multimediale: https://mediacentre.theworlds50best.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2404517/50_Best.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2361814/4666791/World_50_Best_2024_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/kato-a-los-angeles-nominato-vincitore-del-resy-one-to-watch-award-2024-da-the-worlds-50-best-restaurants-302138016.html