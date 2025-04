KEENON Robotics pone una nuova pietra miliare con la presentazione del robot umanoide XMAN-R1 e delle ultime aggiunte KLEENBOT

2 Aprile 2025

SHANGHAI, 2 aprile 2025 /PRNewswire/ — KEENON Robotics, leader mondiale nella robotica di servizio autonoma, presenta ufficialmente il robot umanoide XMAN-R1 insieme agli ultimi modelli KLEENBOT: C40, C55 e C20. Questa presentazione pone un’importante pietra miliare nello sviluppo di soluzioni di robotica di servizio multiforme da parte di KEENON, rafforzando la sua capacità di soddisfare esigenze aziendali diversificate e complesse.

Dai robot umanoidi progettati per interagire con le persone a una gamma completa di robot per la pulizia, queste ultime aggiunte riflettono gli sforzi continui di KEENON per migliorare le capacità di servizio in tutti i settori.

XMAN-R1: Progettato per servire

KEENON Robotics presenta XMAN-R1, un robot umanoide sviluppato per interagire con le persone e collaborare con altri robot KEENON, come il DINERBOT T10, il KLEENBOT C30 e il KEENON S100. È progettato per migliorare il coordinamento delle attività e ampliare le possibilità di servizio in un’ampia gamma di contesti commerciali, con continui progressi previsti per perfezionarne l’integrazione con le soluzioni robotiche di KEENON.

Grazie ai continui progressi nell’apprendimento intelligente e nell’ottimizzazione delle attività, si prevede che XMAN-R1 migliorerà costantemente il coordinamento con altre soluzioni robotiche e si adatterà ai mutevoli requisiti dei servizi.

Soluzioni Cleantech avanzate con gli ultimi modelli KLEENBOT

Con l’aggiunta dei modelli C40, C55 e C20, la serie KLEENBOT offre ora soluzioni adatte a ogni ambiente. Queste nuove versioni elevano l’offerta di robotica per la pulizia di KEENON proponendo una gamma completa e adatta a tutti gli scenari, così da aiutare le aziende a mantenere elevati standard di igiene in modo efficiente e affidabile.

KLEENBOT C40, con una larghezza di passaggio minima di 65 cm, è progettato per spazi commerciali di piccole e medie dimensioni e gestisce superfici come parquet a pelo corto, piastrelle, legno e marmo. La larghezza di lavaggio e aspirazione di 40 cm garantisce una pulizia efficiente anche negli spazi ristretti. Il sistema a tripla spazzola esegue le operazione di spazzamento e strofinamento in un unico passaggio, seguite da un’asciugatura rapida. Dotato di 10 componenti di rilevamento, si sposta facilmente in ambienti complessi. La manutenzione è semplificata grazie alla sostituzione in un unico passaggio del contenitore della polvere e del serbatoio dell’acqua sporca, che consente il passaggio rapido dalla modalità di aspirazione a quella di lavaggio. Inoltre, i componenti chiave come le spazzole a rullo e la barra di aspirazione possono essere facilmente smontati per una manutenzione efficiente. Il C40 è compatibile con l’app e la piattaforma cloud di KEENON per il monitoraggio in tempo reale e la pianificazione delle attività.

Progettato per grandi spazi commerciali, il KLEENBOT C55 è dotato di una larghezza di pulizia di 55 cm e di un serbatoio dell’acqua ad alta capacità, che lo rendono adatto per operazioni prolungate. Il sistema a tripla spazzola rimuove efficacemente anche le macchie più ostinate, mentre il display da 11,6 pollici fornisce aggiornamenti di stato in tempo reale. Grazie al supporto per la collaborazione tra più robot, alla ricarica automatica e alle funzioni di ripresa della pulizia, migliora l’efficienza operativa in luoghi come centri commerciali e aeroporti.

Grazie al corpo sottile da 35 cm, KLEENBOT C20 riesce a raggiungere i punti in cui si accumula la polvere, il che lo rende ideale per spazi di dimensioni compatte come minimarket e uffici. Funziona con un sistema a doppio serbatoio, garantendo l’utilizzo di acqua pulita per ogni attività di pulizia, mentre l’acqua sporca viene raccolta automaticamente. Il design modulare consente la rapida rimozione e sostituzione di componenti come le spazzole laterali e il contenitore della polvere, semplificando la manutenzione.

Grazie alle funzioni smart integrate e all’intelligenza artificiale avanzata, le serie XMAN-R1 e KLEENBOT continuano a migliorare l’ecosistema robotico di KEENON, promuovendo soluzioni di pulizia complete e una robotica di servizio di ampio respiro. Queste innovazioni sono progettate per soddisfare le mutevoli esigenze di settori quali il commercio al dettaglio, l’ospitalità, il settore sanitario e quello industriale, orientando al contempo KEENON verso i futuri progressi nell’automazione, nei servizi intelligenti e nell’efficienza operativa più intelligente.

Per ulteriori informazioni, contattare global@keenon.com o visitare https://www.keenon.com/

Informazioni su KEENON Robotics

Leader mondiale nel settore dei robot e delle soluzioni per servizi commerciali, dal 2010 KEENON Robotics è in prima linea nel mercato dei robot di servizio avanzati. Grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia nei campi della robotica e del cloud computing, l’azienda gode della fiducia di aziende in tutto il mondo. KEENON Robotics si impegna a creare valore, promuovere l’innovazione e contribuire alla crescita industriale in numerosi settori.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2653885/KEENON_XMAN_R1___DINERBOT_T10.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2653886/KEENON_KLEENBOT_Smart_Cleantech_Solutions_Every_Environment.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2641853/KEENON_Robotics_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/keenon-robotics-pone-una-nuova-pietra-miliare-con-la-presentazione-del-robot-umanoide-xman-r1-e-delle-ultime-aggiunte-kleenbot-302417709.html