KF ADV celebra il quindicesimo anniversario con un nuovo sito e identità: un ponte tra creatività e innovazione digitale

Marzo 4, 2024

(Adnkronos) – Dueville,4/3/2024. In occasione del suo quindicesimo anniversario, KF ADV, branding & digital agency indipendente, annuncia il lancio del suo nuovo sito web grazie ad una rinnovata identità aziendale. Nata nel 2009 con l’ambizione di trasformare il panorama del branding e del digitale, KF ADV si impegna a collaborare con persone e aziende che vedono nel brand un potente strumento di cambiamento positivo nel mondo.

Il cuore della strategia di KF ADV risiede nel suo esclusivo approccio “Magnetic Branding™”, un metodo che ha dimostrato di accrescere il magnetismo e l’attrattiva dei brand che lo applicano. Quest’anno, segnando un’importante pietra miliare, l’agenzia rafforza il suo impegno verso la consulenza di branding e digitale, con l’obiettivo di potenziare l’impatto dei brand e ottimizzare le prestazioni dei sistemi digitali, come e-commerce e piattaforme B2B.

Il nuovo sito di KF, la nuova identità e il claim “Know Further” riflettono questa fusione unica di creatività e tecnologia. Il design del sito incarna la dualità tra il corpo fluido della creatività e la solidità data-driven del digitale, evidenziando i casi di successo in cui la fiducia nel metodo Magnetic Branding™ è stata la chiave dei risultati. KF non solo racconta i case histories dei clienti ma pone anche un forte accento sulle persone e i collaboratori che formano il cuore pulsante dell’agenzia, i “KFellas”. Questa squadra è fondamentale nel creare il ponte tra creatività e digitale, incarnando la filosofia che mette la persona al centro di ogni progetto.

Innovazione e avanguardia continuano a guidare KF ADV, che sta attualmente esplorando nuovi orizzonti anche con l’utilizzo di diverse intelligenze artificiali. Tra i progetti più entusiasmanti vi è il lancio di un brand di moda interamente concepito attraverso l’uso di AI, segnando un passo avanguardistico nel settore e dimostrando l’impegno dell’agenzia nell’abbracciare le tecnologie future per creare brand che lascino un segno.

“Questo anniversario rappresenta un traguardo importante per noi”, afferma Francesco Gobbato – Founder e Direttore Creativo di KF ADV. “Non solo celebriamo quindici anni di successi e crescita, ma guardiamo anche al futuro con un rinnovato impegno verso la creatività, l’innovazione, le persone e l’impatto positivo e responsabile dei brand. Il nostro nuovo sito e identità riflettono la nostra visione, mentre continuiamo a spingerci oltre i confini per creare valore per i nostri clienti e per la società. La celebrazione dell’anniversario non è solo un traguardo ma anche l’inizio di un nuovo capitolo entusiasmante ancora tutto da scrivere”.

Link al video:https://www.youtube.com/watch?v=oYJqKWB8H60

Link al sito: www.kfadv.it

Ufficio Stampa: info@kfadv.it