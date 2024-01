Kia Europe rinnova il patrocinio esclusivo del campionato EMEA di League of Legends

Gennaio 12, 2024

FRANCOFORTE, Germania, 12 gennaio 2024 /PRNewswire/ — Kia ha rinnovato il suo contratto di patrocinio del campionato EMEA di League of Legends (LEC) nel ruolo di principale sponsor automobilistico per il sesto anno consecutivo, con un’estensione di 3 anni che porterà la sponsorizzazione fino al 2026. Nel momento in cui gli e-sport si confermano come gli sport in più rapida crescita a livello globale, League of Legends è attualmente la competizione sportiva più guardata al mondo. La sinergia tra l’aspetto moderno di Kia e il pubblico di LEC è un’accoppiata vincente, in grado di creare un luogo di incontro eterogeneo che riunisce diverse generazioni attraverso un interesse comune.

La stagione 2024 di LEC inizierà ufficialmente il 13 gennaio alla Riot Games Arena di Berlino, in Germania. Le finali della stagione LEC 2024 si disputeranno a fine agosto a Monaco, in Germania. A partire da questa stagione, Kia sarà lo sponsor titolare di tre premi LEC, che verranno assegnati ai giocatori che si distingueranno maggiormente: i premi Kia All-Pro Team, Kia Player of the Game e Kia 2024 Season MVP (most valuable player). Inoltre, Kia sarà anche sponsor titolare della cerimonia di premiazione al termine delle finali della stagione LEC 2024.

“Siamo entusiasti di essere ancora coinvolti nel campionato EMEA della League of Legends, il torneo di gioco competitivo punto di riferimento per gli e-sport”, ha dichiarato David Hilbert, Direttore marketing presso Kia Europe. “Siamo impazienti di offrire altre esperienze esclusive ai fan di League of Legends nei prossimi anni.”

“Questo è il sesto anno che Kia è il principale sponsor di LEC e non potremmo essere più felici di quello che abbiamo raggiunto assieme”, ha dichiarato Charlie Allen, Direttore delle partnership commerciali EMEA di Riot Games. “La nostra partnership non solo dimostra l’impegno di Kia nei confronti degli e-sport, ma contribuisce anche alla sostenibilità di LEC nel suo complesso. Il rafforzamento di relazioni chiave come questa ci consente di rimanere in prima linea in termini di innovazione e creatività e di continuare a offrire divertimento ed esperienze piacevoli ai nostri fan.”

Informazioni su Kia Europe

Kia Europe è la divisione europea di vendite e produzione di Kia Corporation, un brand globale del settore della mobilità che si dedica alla creazione di soluzioni innovative, all’avanguardia e leader di mobilità sostenibile per consumatori, comunità e società in tutto il mondo. In qualità di fornitore di soluzioni di mobilità sostenibili, Kia è in prima linea nella promozione di veicoli elettrificati ed elettrici a batteria e nello sviluppo di una gamma crescente di servizi di mobilità, incoraggiando persone di tutto il mondo a scoprire il modo migliore per muoversi.

Kia Europe, con sede a Francoforte, in Germania, conta su un totale di oltre 5.500 dipendenti di 40 nazionalità in 39 mercati tra l’Europa e il Caucaso. Sovrintende inoltre la produzione europea presso lo stabilimento all’avanguardia dell’azienda a Zilina, in Slovacchia.

Gli innovativi prodotti di Kia continuano ad attirare grandi consensi, come è avvenuto in particolare con il veicolo elettrico a batteria EV6, che è stata la prima automobile coreana a essere nominata auto dell’anno nel 2022 in Europa.

Informazioni sulla League of Legends

Rilasciato nel 2009, League of Legends è il primo titolo di Riot Games e uno dei giochi competitivi più giocati al mondo, che coinvolge milioni di player ogni giorno nelle oltre 20 lingue supportato ufficialmente. Un caposaldo del genere MOBA, in League due team composti da cinque potenti campioni si affrontano per distruggere le rispettive basi in un gioco che riunisce la velocità, la strategia e l’intensità di un videogioco strategico in tempo reale (RTS) con elementi immersivi del gioco di ruolo (RPG).

League continua a evolversi anno dopo anno in trama e giocabilità, offrendo nuove esperienze come K/DA, storie immersive come Star Guardian e Spirit Blossom e modifiche di bilanciamento tecnico per garantire un’integrità competitiva. In quanto base dell’universo di Runeterra, i campioni di League sono apparsi nell’ambito musicale, dei fumetti, dei giochi spinoff, delle figurine da collezione, dei giochi da tavolo, delle serie televisive e altro ancora Il campionato mondiale annuale di League of Legends è il torneo di e-sport dal seguito più vasto ed è tra i più grandi e popolari eventi sportivi al mondo. Il LEC è uno dei 12 campionati globali e il massimo livello di competizione nella regione EMEA.

