Kimbino: un’idea semplice che pensa all’ambiente e accontenta i consumatori

(Adnkronos) – Milano, 15 Novembre 2024 – Le storie di successo partono spesso da idee che non guardano solo all’interesse economico, ma che pensano all’ambiente e alla sostenibilità, è questo il caso di Kimbino.

Kimbino è una piattaforma per consultare i volantini online che sta avendo grande successo, non solo in Italia, ma in molte altre nazioni. Circa 50 milioni di utenti si affidano a Kimbino mensilmente per risparmiare sulla spesa, in Bulgaria il successo è pazzesco con 1 milione di utenti al mese. L’app è stata scaricata da Google Play da oltre 500.000 dispositivi e ha ricevuto più di 12.000 recensioni. In Italia il sito di kimbino viene visualizzato da più di 270 mila utenti al mese.

Ma come nasce un progetto di questa portata?

L’idea del progetto nasce dalla voglia di fare qualcosa per l’ambiente, in grado di spingere le persone a pensare in modo più ecologico. L’azienda ha preso a cuore il problema delle foreste. Una foresta, a discapito di quello che si può pensare, non è solo del legno, ma è un ecosistema complesso il cui equilibrio si crea in decine, se non centinaia di anni. Secondo l’ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale) le foreste ospitano oltre l’80% delle specie terrestri di animali, piante e insetti. Non basta dunque, piantare un nuovo albero, per sostituirne uno abbattuto. Quando si tagliano gli alberi si altera un intero ecosistema e ci vogliono molti anni prima che questo si riprenda.

L’azienda era però consapevole che l’ambiente non poteva essere il motore principale per creare un progetto di successo, bisognava offrire qualcosa di concreto alle persone. Ecco allora che alla salvaguardia degli alberi si aggiunge la possibilità di risparmiare. La combinazione di questi due aspetti ha portato all’idea su cui si base Kimbino. Molte persone acquistano i prodotti approfittando degli sconti e vanno da un negozio all’altro per cercare il prezzo più basso, grazie ai volantini online questo non è più necessario. Gli utenti possono programmare gli acquisti direttamente da casa, aiutando l’ambiente, ma salvaguardando allo stesso tempo anche il proprio portafoglio.

Ad oggi Kimbino è disponibile in 44 paesi. Il suo successo su scala internazionale è in particolare legato alla capacità di ascoltare le esigenze degli utenti, cercando di soddisfarle il più possibile. Le persone apprezzano il fatto di trovare volantini aggiornati di diversi negozi nello stesso posto. Inoltre, l’app è stata sviluppata pensando a come gli utenti potevano interagire con essa. Il risultato? Un’applicazione semplice da utilizzare, funzionale e rapida, come si legge in una delle recensioni lasciate dagli utenti.

Il successo poi è sicuramente legato al fatto che sempre più persone si preoccupano per la salvaguardia dell’ambiente e quindi sono contente di poter consultare diversi volantini online senza dover sprecare più carta.

Kimbino piace soprattutto perché permette di risparmiare. Grazie alla varietà di volantini, e alla possibilità di scegliere i negozi vicino alla propria città, è possibile sapere se il prodotto che si vuole acquistare è in sconto e fino a quando. In più con il motore di ricerca si può osservare se l’articolo che interessa è presente nei volantini e qual è il suo prezzo.

Tra l’altro si può impostare l’app in modo da ricevere una notifica quando escono i volantini dei negozi preferiti.

È possibile sfogliare i volantini direttamente dal sito in italiano www.kimbino.it, non c’è bisogno di iscriversi o di creare un profilo. Chi invece desidera rimanere aggiornato sui volantini dei suoi negozi preferiti, o vuole rendere l’esperienza più personale, può creare un account o scaricare l’app. Tutti i servizi di Kimbino sono totalmente gratuiti.

Kimbino è la dimostrazione di come sostenibilità e guadagno possano essere due parti della stessa medaglia. Un progetto in grado di dimostrare come da un’idea green possa nascere il successo di un’azienda.

