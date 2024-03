Kohler x SR_A annunciano la Smart Toilet ‘Formation 02’ in edizione limitata e l’installazione per il FuoriSalone durante la Milano Design Week 2024

Marzo 6, 2024

KOHLER, Wisconsin, 6 marzo 2024/PRNewswire/ — Kohler, marchio lifestyle globale e leader nei prodotti per la cucina e il bagno, torna alla Milano Design Week con l’anteprima mondiale di un’installazione immersiva su larga scala in collaborazione con l’artista-designer, il Dr. Samuel Ross MBE e il suo studio di design industriale, SR_A, insieme alla presentazione mondiale di Formation 02, una nuova toilette intelligente, il secondo prodotto della partnership pluriennale Kohler x SR_A.

Formation 02 è una toilette intelligente in edizione limitata disponibile su sra.kohler.com a partire dal 16 aprile.

“Formation 02 prosegue la nostra celebre partnership con SR_A e il Dr. Samuel Ross, apportando un design nuovo e inaspettato ed esemplificando la storia di Kohler nel design e nell’eccellenza dell’innovazione”, commenta Scott Edmunds, Vicepresidente Kohler Marketing “Formation 02 combina la nostra competenza industriale e abilità tecnologiche con la forte fiducia che nutriamo nel potere della creatività di sfidare e dare impulso al progresso”.

DESIGN

Traendo ispirazione dalla velocità e dalla potenza dell’acqua nella natura, Formation 02 rappresenta una svolta nel linguaggio del design in questa silhouette brutalista. Utilizzando tecniche uniche di stampaggio e lavorazione con utensili, la base della toilette presenta colori, bordi e angoli di forte impatto, giustapposti alla morbidezza delle forme cilindriche integrate.

È attraverso questo nuovo design, insieme al rubinetto Formation 01, che Ross intende amplificare il movimento e l’esperienza dell’acqua offrendo un luogo di riconsiderazione tra oggetti e abitudini quotidiane.

Riguardo al design, Samuel Ross spiega: “Continuiamo a guardare al potere della natura e alle imprese determinanti dell’ingegneria industriale, sia attraverso gli abbellimenti unici del carattere dell’acqua, sia attraverso la forza della natura che rimodella il materiale. Ciò che accade all’interno di Formation 02 ti farà ricordare il viaggio che l’acqua deve intraprendere”.

TECNOLOGIA E COLORE

Formation 02 esemplifica l’innovazione nella categoria delle toilette intelligenti introducendo una nuova silhouette di design sulla Eir Smart Toilet di Kohler. Con comode funzioni tra cui sedile riscaldato, pulizia personalizzabile, luce notturna, apertura/chiusura a mani libere, scarico automatico e telecomando touchscreen, Formation 02 incarna innovazione e comfort.

La tonalità industriale Haptic Orange rende omaggio al debutto di Kohler nel 1967 con “Tiger Lily” nella sua linea per il bagno, fondendo il colore distintivo di Ross con la tradizione di Kohler in termini di leadership nel colore. Formation 02 è il secondo lancio di prodotto della partnership, che continua ad abbracciare l’approccio artistico d’avanguardia di Ross e allo stesso tempo onora i 150 anni di Kohler nello sviluppo di un nuovo linguaggio di design per le soluzioni idriche.

INSTALLAZIONE FUORISALONE

Formazione 02 sarà svelata al FuoriSalone attraverso un’installazione specifica per la sede su larga scala intitolata Terminal 02, ospitata presso Palazzo del Senato (Via Senato 10) tutti i giorni dalle 12:00 alle 22:00 da martedì 16 aprile a domenica 21 aprile.

Il Terminal 02 inviterà i visitatori a viaggiare attraverso una rete labirintica di tubi industriali che conducono alla toilette Formation 02. Questa esperienza immersiva consentirà di assistere al flusso dell’acqua in diverse forme e livelli; idee di flusso e controllo, insieme alla scoperta e al gioco, saranno riuniti attraverso un’estetica che utilizza elementi del paesaggio naturale giustapposti all’ingegneria industriale e su scala. I prodotti e le installazioni industriali e brutalisti si trovano all’interno dei grandi pilastri dello storico Palazzo del Senato che riflettono i suoi elementi architettonici classici e il cielo. Onorando l’eredità dell’artigianato tradizionale e spingendosi verso nuovi territori per cambiare la nostra prospettiva sull’elemento essenziale che è l’acqua, l’installazione incarnerà la filosofia condivisa tra Kohler e SR_A.

Kohler esporrà inoltre le sue ultime innovazioni di prodotto globali al Salone del Mobile, padiglione 22 – Stand H10 H6

I media sono invitati a un esclusivo ricevimento in anteprima lunedì 15 aprile alla presenza dell’artista-designer Samuel Ross. Interviste disponibili su richiesta.

Per informazioni e immagini, accedere alla Cartella stampa della kohler Milano Design Week.

Informazioni su SR_A SR_A, fondato nel 2019 dal Dr. Samuel Ross MBE, è uno studio di design all’avanguardia che ha prodotto progetti commerciali collaborativi con il gruppo LVMH, Apple e Nike, nonché con aziende indipendenti orientate alla tecnologia e al design. Questa Maison britannica è un architetto di oggetti nei campi del design industriale, del design spaziale e della comunicazione visiva. Il braccio filantropico dello studio, Black British Artist Grants, fornisce finanziamenti accademici e borse di studio per artisti a professionisti sottorappresentati di origine britannica caraibica e africana britannica. A tal fine, SR_A ha formato un comitato consultivo composto dai seguenti istituti: Il V&A Museum, il Royal College of Art, il British Fashion Council, il Design Museum e l’Università di Westminster. SR_A SR_A è un modo per fornire un pensiero progettuale di cambiamento oggettivo, estetico e strutturale.

Per ulteriori informazioni visitare sr-a.com.

Informazioni su Kohler Co.Da 150 anni Kohler Co. è leader globale nel design e nell’innovazione, impegnata ad assicurare una vita piacevole attraverso prodotti per la cucina e il bagno; illuminazione, piastrelle e mobili di lusso; soluzioni di energia distribuita – energia domestica, sistemi di alimentazione industriale e tecnologie di propulsione – oltre a esperienze di ospitalità di lusso e importanti campionati di golf. La società privata Kohler Co. è stata fondata nel 1873 e ha sede a Kohler, nel Wisconsin. Kohler sviluppa inoltre soluzioni per affrontare questioni urgenti, come l’acqua pulita e i servizi igienico-sanitari, per le comunità svantaggiate di tutto il mondo al fine di migliorare la qualità della vita delle generazioni attuali e future.

KOHLERCucina e bagno, Energia, Golf + destinazioni resort

