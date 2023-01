Koo, la seconda più grande piattaforma di microblogging, invita il mondo su #JoinKoo

Gennaio 5, 2023

– SAN FRANCISCO, 5 gennaio 2023 /PRNewswire/ — Koo App, una startup indipendente fondata due anni fa e sostenuta dagli importanti investitori mondiali Tiger Global e Accel Partners, invita i parlanti di lingue locali di tutto il mondo su #JoinKoo per scoprire la sua piattaforma inclusiva, sicura, facile da usare e di libero accesso disponibile su applicazioni Web e mobili.

L’applicazione è disponibile in oltre 20 lingue mondiali, tra cui inglese, francese, tedesco, italiano, indonesiano, spagnolo, portoghese, tailandese, vietnamita, coreano, turco e hindi. Prossimamente verranno lanciate molte nuove lingue a livello mondiale. Koo App è la seconda piattaforma di micro-blogging al mondo con funzionalità multilingue.

Koo ha recentemente raggiunto i 60 milioni di download in tutto il mondo. La piattaforma è pronta ad aumentare la sua presenza a livello globale con una proposta molto forte che includerà una funzione che consente agli utenti di migrare da Twitter a Koo e uno strumento di autoverifica gratuito in grado di verificare in pochi secondi la loro identità. L’azienda ha reso più facile che mai la migrazione da Twitter con la possibilità di importare i tweet e gli elenchi di follower da Twitter a un account Koo, eliminando la necessità di ripartire da zero.

La funzione proprietaria di Koo, denominata Multi-Language Kooing, consente agli utenti di postare simultaneamente in diverse lingue del mondo, emulando l’obiettivo di Koo di promuovere l’inclusione digitale. Gli utenti possono visualizzare i propri post e utilizzare la funzione di traduzione per leggere i commenti e i post in una lingua di loro scelta. In questo modo i creatori possono espandere la loro portata al di là delle lingue esistenti. Ad esempio, un utente francese potrà parlare con un brasiliano e un brasiliano potrà interagire con un tedesco. Questa è una novità assoluta su Internet.

Mayank Bidawatka, cofondatore di Koo, ha commentato: “”La nostra missione è unire il mondo nonostante le barriere linguistiche e siamo la piattaforma di social media più inclusiva al mondo. Gli utenti alla ricerca di alternative a Twitter si sentiranno a proprio agio quando utilizzeranno Koo. Abbiamo mantenuto le funzionalità principali a cui sono abituati con i micro-blog, aggiungendo al contempo molte nuove caratteristiche che piaceranno agli utenti. Koo è il futuro del microblogging”.

Gli utenti potranno inoltre usufruire di un limite di 500 caratteri, della funzionalità di modifica dei post, della possibilità di caricare fino a 10 foto del profilo, di immagini e video di dimensioni fino a 512 MB. Koo è disponibile per il download su Apple App Store e Google Play Store. Visitate www.kooapp.com per saperne di più o per creare un profilo e iniziare a usare Koo.

Informazioni su Koo:

Per maggiori informazioni, visitare www.kooapp.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1971200/Koo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1971201/Koo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/koo-la-seconda-piu-grande-piattaforma-di-microblogging-invita-il-mondo-su-joinkoo-301714171.html