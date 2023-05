Kubeark svela la nuova versione della piattaforma per accelerare l’innovazione su larga scala attraverso lo sky computing

Maggio 4, 2023

– L’innovativa piattaforma di software operations è destinata a trasformare la gestione multi-cloud aziendale e a massimizzare il ROl tecnologico nel panorama del cloud

NEW YORK e BUCHAREST, Romania, 4 maggio 2023 /PRNewswire/ — Kubeark, una piattaforma di nuova generazione specializzata nella gestione delle operazioni software, svela la sua ultima versione della piattaforma che sfrutta il potenziale di trasformazione dello sky computing per consentire alle imprese di innovare e scalare con una facilità senza precedenti, indipendentemente dal loro ambiente tecnologico.

Al giorno d’oggi, le aziende devono affrontare significativi ostacoli nel semplificare le operazioni e mantenere una rigorosa supervisione delle proprie risorse nel multi-cloud. Con l’85% delle aziende che utilizza fino a cinque piattaforme cloud secondo Deloitte, lo sky computing offre la compatibilità e l’interoperabilità tra vari cloud e infrastrutture. La piattaforma Kubeark risponde a questa tendenza, migliorando la trasformazione digitale attraverso tre aree principali:

“Lo Sky Computing sta cambiando l’utilizzo multi-premises, multi-cloud e hybrid. Immaginatevi di poter accedere facilmente alle migliori risorse da qualsiasi cloud, in qualsiasi momento. Kubeark trasforma tutto questo in realtà, offrendo alle aziende un servizio unico, che può essere usato in qualsiasi fase del loro percorso di innovazione nel cloud. La nostra piattaforma consente alle aziende di sfruttare il potenziale del loro stack tecnologico attraverso la semplicità e un unico punto di contatto per tutto il processo di gestione delle operazioni software”, ha dichiarato Bogdan Nedelcov, CEO e Co-fondatore di Kubeark.

Inoltre, con questa versione, la piattaforma Kubeark si integra perfettamente con i principali mercati del cloud, consentendo l’automazione end-to-end per la quotazione e la transazione sui mercati. Ciò permette alle organizzazioni di sbloccare rapidamente nuove opportunità d’affari e di capitalizzare i flussi di entrate non sfruttati nel cloud.

“Attraversò la nostra partnership strategica, la piattaforma innovativa Kubeark andrà a rivoluzionare la trasformazione digitale e la scalabilità della tecnologia per le imprese. Siamo entusiasti di collaborare con la Kubeark che continua ad aprire nuovi orizzonti in aree che sicuramente faranno la differenza per l’innovazione e la trasformazione digitale all’interno delle aziende, soprattutto in tempi come questi”, ha detto Alex Cernatescu, CEO e Co-fondatore e Responsabile Globale della Strategia di Stefanini Infinit – parte delGruppo Stefanini.

“La piattaforma Kubeark ha migliorato in modo significativo i nostri investimenti tecnologici, trasformando il modo in cui gestiamo le nostre applicazioni e infrastrutture. Siamo lieti di far parte di questo viaggio e aspettiamo con interesse di vedere l’ulteriore impatto che questa piattaforma avrà sul mercato”, ha aggiunto George Bara, Co-fondatore e Responsabile dello Sviluppo del Business di Zetta Cloud.

Informazioni su Kubeark

Kubeark consente alle organizzazioni di innovare e scalare grazie alla sua piattaforma di gestione delle operazioni software all-in-one che permette la gestione delle applicazioni su più cloud e infrastrutture, la semplificazione delle operazioni software e il miglioramento del

ROl tecnologico. Con l’impegno a guidare la trasformazione digitale, Kubeark sta rivoluzionando il modo in cui le aziende affrontano le operazioni software e gli investimenti tecnologici. Per maggiori informazioni sulla Kubeark, visitate il sito www.kubeark.com.

