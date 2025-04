KuCoin riceve il premio “Corporate Social Responsibility Award 2025” dell’UNWWO

2 Aprile 2025

VICTORIA, Seychelles, 2 aprile 2025 /PRNewswire/ — Il 21 marzo 2025, in concomitanza con la celebrazione del 30° anniversario della Dichiarazione di Pechino, l’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite per le Donne (UNWWO) ha tenuto la sessione parallela ufficiale della 69° Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (CSW69) e il Global Women Leadership Summit presso la sede delle Nazioni Unite a New York,.

Il summit ha riunito oltre un centinaio di donne d’élite provenienti da tutto il mondo, da settori quali Nazioni Unite, welfare pubblico, imprenditoria, politica e mondo accademico. Le rappresentanti hanno preso parte a discussioni approfondite su argomenti chiave quali leadership femminile, influenza globale e sviluppo sostenibile. Nel corso dell’evento, è stato dimostrato grande riconoscimento nei confronti delle figure e delle organizzazioni chiave che hanno dato un contributo straordinario alla promozione dell’emancipazione femminile. Tra queste, la piattaforma di economia digitale leader a livello mondiale KuCoin ha ricevuto il premio “2025 Corporate Social Responsibility Award” dall’UNWWO. In rappresentanza di KuCoin, Sylvie Dong, Direttrice CSR e Direttrice globale delle risorse umane, ha partecipato al forum e ha condiviso le preziose esperienze dell’azienda e la sua incrollabile determinazione nel campo della responsabilità sociale d’impresa.

I tre progetti di innovazione CSR di KuCoin si concentrano su donne e bambini

La CSR è sempre stata un tema centrale chiaro e molto importante durante lo sviluppo di KuCoin. Nel 2024, l’azienda ha ulteriormente incrementato i propri investimenti in iniziative di CSR.

Durante il forum, Sylvie Dong ha fornito un’introduzione dettagliata a una serie di progetti di CSR che KuCoin ha realizzato nel corso del 2024. In collaborazione con organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, l’American Medical Women’s Association (AMWA), la Smile Simon Green Building Foundation, la Global CSR Foundation e l’Ufficio della First Lady delle Bahamas, KuCoin ha lanciato tre progetti: lampade solari per bambini “Light Up Africa”, “Menstrual Equality” e “Climate Change Buckets”. Questi progetti hanno interessato diverse regioni, tra cui Bahamas, Suriname e Nigeria, portando benefici a circa 50.000 donne e bambini.

Lampade solari per bambini “Light Up Africa”: Questo progetto mira a fornire lampade solari ai bambini in età scolare nelle zone rurali dell’Africa, consentendo loro di continuare a studiare di notte e illuminando il loro futuro. Nel febbraio 2024, il primo lotto di 2.500 lampade solari donate da KuCoin è stato inviato a 25 scuole in Nigeria. A ottobre sono state consegnate altre 7.200 lampade solari alle comunità della Sierra Leone, della Nigeria e del Ghana, a beneficio di un maggior numero di studenti. Sandra Edidion, una studentessa dell’Afaha Okonkwo Nwafor College in Nigeria, ha dichiarato: “Con queste lampade solari, credo di potercela fare e tutti potremo leggere di notte”.

“Menstrual Equality”: Questo progetto mira ad aiutare le ragazze e le donne provenienti da gruppi svantaggiati in tutto il mondo offrendo soluzioni sostenibili per la salute mestruale, consentendo loro di proseguire gli studi e la vita quotidiana con dignità e sicurezza e di andare verso un futuro migliore. Nel marzo 2024, 1.000 kit mestruali riutilizzabili sponsorizzati da KuCoin sono stati inviati a tre località: Suriname, St. Jude’s Children’s Research Hospital e rifugi per vittime di violenza domestica a New York e in California. Alla fine di dicembre è stato spedito alle Bahamas il secondo lotto di aiuti, fornendo preziosi prodotti sanitari a 4.000 donne del posto.

“Climate Change Buckets”: Questo progetto si impegna a fornire una protezione sanitaria di base alle donne incinte, ai neonati e ai bambini in tutto il mondo, proteggendoli dalle minacce dell’inquinamento, delle malattie mortali e delle condizioni meteorologiche estreme causate dai cambiamenti climatici. Ann Marie Davis, First Lady del Commonwealth delle Bahamas S.E. Ann Marie Davis, ha espresso la sua gratitudine per il progetto, affermando: “Questi secchi forniranno assistenza alle donne e alle ragazze nelle comunità che affrontano le sfide del cambiamento climatico”.

“Attraverso questi progetti di CSR, abbiamo scoperto che fornire assorbenti può aumentare significativamente il tasso di ritorno a scuola delle ragazze in Suriname, mentre fornire lampade solari può prolungare di diverse ore il tempo medio di studio dei bambini in Nigeria. Si tratta di piccoli cambiamenti che stanno portando grande speranza ai bambini e alle donne”, ha dichiarato Sylvie Dong.

Filosofia CSR e prospettive future di KuCoin

Nel suo discorso, Sylvie Dong ha sottolineato che le pratiche di CSR di KuCoin affondano le radici nelle intenzioni originali dei fondatori. I fondatori di KuCoin credono fermamente che l’importanza della tecnologia non risieda nel creare miracoli finanziari, ma nel garantire che i gruppi più vulnerabili possano continuare a mantenere la propria dignità nell’era digitale. KuCoin spera che il lavoro di ogni dipendente abbia un impatto importante, non solo contribuendo a far progredire uno dei settori più influenti al mondo, ma anche rendendo ogni dipendente orgoglioso quando parla con la propria famiglia e i propri amici.

L’esperienza e i risultati in materia di CSR condivisi da KuCoin al forum hanno attirato grande attenzione e grandi elogi da parte delle rappresentanti femminili più importanti a livello mondiale presenti. Jing Zhao Cesarone, rappresentante ufficiale dell’Organizzazione mondiale delle donne e presidente della Global CSR Foundation, ha dichiarato durante l’incontro che spera che questa sessione parallela possa dare potere alle leader femminili più importanti a livello mondiale, focalizzare e migliorare la cooperazione globale e raggiungere congiuntamente gli obiettivi della Dichiarazione di Pechino. Cesarone ritiene che KuCoin abbia rappresentato un esempio per le imprese globali, dimostrando il grande potenziale e il senso di responsabilità delle piattaforme dell’economia digitale nel promuovere uno sviluppo sociale sostenibile.

Guardando al 2025, KuCoin continuerà ad aumentare i suoi investimenti nella CSR, ad approfondire le pratiche di sviluppo sostenibile a livello globale e a promuovere il miglioramento del benessere dei bambini nel mondo. Nancy Cheung, Chief Sustainability Officer (CSO) di KuCoin, ha affermato: “Nell’ultimo anno, KuCoin ha ottenuto risultati significativi nel campo della CSR e ha accumulato una vasta esperienza. Nel 2025 continueremo a collaborare con partner e comunità globali per costruire un mondo più sostenibile attraverso l’innovazione e la responsabilità”. KuCoin continuerà a promuovere i tre progetti chiave, lampade solari per bambini “Light Up Africa”, “Menstrual Equality” e “Climate Change Buckets”, e cercherà attivamente nuove opportunità di progetti di assistenza pubblica.

Nel 2025, KuCoin intraprende un nuovo capitolo di conformità globale e crescita sostenibile, continuando a rispettare il suo impegno nei confronti degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Il conferimento a KuCoin del “2025 Corporate Social Responsibility Award” dalla World Women Organization non è solo un riconoscimento agli sforzi compiuti in materia di CSR, ma anche una testimonianza delle aspettative globali per il suo futuro percorso nello sviluppo sostenibile. KuCoin continuerà a sostenere i suoi valori fondamentali di “sicurezza, attenzione all’utente e innovazione”, impegnandosi a creare un maggiore impatto positivo sulla comunità globale e a contribuire maggiormente al benessere delle donne e dei bambini in tutto il mondo.

