L’ ecoturismo di lusso in Arabia Saudita compie un importante passo in avanti con Zardun

Gennaio 25, 2024

Come recente annuncio dal Consiglio di Amministrazione di NEOM, Zardun è stato progettato per diventare un rifugio rigenerante per la natura e la fauna selvatica, aperto a tutti gli ospiti più sofisticati

NEOM, Arabia Saudita, 25 gennaio 2024 /PRNewswire/ — L’ ecoturismo di lusso in Arabia Saudita compie un importante passo avanti con l’annuncio di Zardun, un resort santuario esclusivo sviluppato da NEOM, la regione sostenibile in fase di costruzione nella zona nord-ovest del Regno.

Annunciato dal Consiglio di Amministrazione di NEOM, Zardun è stato progettato per unire in modo naturale il lusso contemporaneo con l’ambiente circostante. Questa destinazione unica nel suo genere è l’ultima arrivata in una serie di asset situati sulla costa, che rappresentano una parte dello sviluppo in corso in tutta la regione di NEOM.

Con vista sulle acque cristalline del Golfo di Aqaba, Zardun è un resort immerso nella natura che ospiterà quattro edifici ultra-lusso dal design ricercato, che si fonderanno con armonia con il paesaggio circostante. Con l’obiettivo di ridefinire il concetto di lusso in un contesto ambientale, Zardun vuole offrire un’esperienza unica e imbattibile nel campo dell’ecoturismo di lusso, per tutti i suoi ospiti raffinati.

Coprendo una superficie grande quattro chilometri quadrati, Zardun sarà un oasi rigenerata, ricca di piante e specie animali autoctone. Estendendosi dalle montagne fino alla costa del mare, la sua bellezza mozzafiato verrà vissuta dai visitatori fin dal loro arrivo al centro esperienze, un luogo all’avanguardia che include una piattaforma di osservazione a 360 gradi.

Zardun comprenderà tre diversi hotel boutique di lusso, offrendo in totale 100 stanze e suite, tutte all’insegna di una visione di un futuro più sostenibile all’interno di questo nuovo ambiente rigenerato. Ogni hotel avrà un tema diverso, così gli ospiti possono godere di una serie di esperienze diverse con delle viste spettacolari lungo una magnifica valle, fino a raggiungere il mare.

Zardun offrirà la possibilità di fare trekking, escursioni in mountain bike, arrampicata sulla roccia e una varietà di altri sport e attività piacevoli, come l’osservazione del cielo stellato, sessioni di meditazione e yoga. Inoltre, gli ospiti verranno invitati a partecipare a programmi educativi e anche sul campo, riguardanti la protezione della natura, la conservazione ambientale e le pratiche di rinaturalizzazione.

La strategia sostenibile di Zardun abbraccia tutti gli aspetti di una sana gestione dell’ambiente e includerà la creazione di una serie di oasi per supportare diversi habitat naturali. Queste fonti di acqua, fondamentali per lo sviluppo della vita, faciliteranno la reintroduzione e la crescita di specie di alberi, piante e animali autoctoni. Lungo la sua costa, Zardun supporterà un vibrante ecosistema, inclusa la conservazione delle barriere coralline e altre forme di vita marine del Golfo di Aqaba, evidenziando l’impegno continuo di NEOM nella salvaguardia dell’ambiente.

Come ultimo asset annunciato da NEOM, Zardun si unisce agli altri in sviluppo, ovvero Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana e Aquellum, tutte destinazioni per il turismo sostenibile situate all’interno del Golfo di Aqaba che condividono l’impegno di NEOM per un progresso sostenibile.

Informazioni su NEOM

NEOM è un acceleratore del progresso umano e uno sguardo su un possibile Nuovo Futuro. È una regione nel nord-est dell’Arabia Saudita, affacciata sul Mar Rosso, costruita da zero come un laboratorio vivente, dove l’imprenditorialità traccerà la rotta di questo Nuovo Futuro. Sarà una destinazione e una casa per le persone che sognano in grande e che vogliono partecipare alla realizzazione di un nuovo modello per una vivibilità eccezionale, creando attività fiorenti e reinventando la conservazione ambientale.

NEOM sarà formata da città iperconnesse e cognitive, da porti e zone d’impresa, centri di ricerca, luoghi per lo sport e l’intrattenimento e destinazioni turistiche. In qualità di hub per l’innovazione richiamerà imprenditori, dirigenti aziendali e società, tutti impegnati nella ricerca, nell’incubazione e nella commercializzazione di nuove tecnologie e attività con metodi totalmente nuovi. I residenti di NEOM incarneranno un ethos internazionale e adotteranno una cultura di esplorazione, assunzione di rischi e diversità.

