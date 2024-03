L’8 marzo di Moby e Tirrenia si festeggia con il 100 per cento di sconto sul secondo passeggero

Marzo 8, 2024

(Adnkronos) – Milano, 08.03.2024 – Oggi è la Giornata internazionale della donna, con la splendida fioritura di mimose in mano a tutte le signore. Ma con Moby e Tirrenia l’8 marzo diventa non solo la Giornata internazionale della donna, ma anche quella di tutti i passeggeri che scelgono di raggiungere Sardegna, Sicilia e Corsica con le navi delle compagnie delle famiglie italiane.

Infatti, per chi prenota da oggi al 10 marzo c’è lo sconto del cento per cento (al netto di tasse, diritti e competenze) sulla tariffa passeggero per ogni adulto accompagnato da almeno un bambino dai 4 agli 11 anni o da un secondo adulto pagante che prenoti contemporaneamente.

Lo sconto sarà applicato sulla tariffa di passaggio ponte – ovviamente sempre con la possibilità di prenotare eventuali cabine o poltrone a pagamento – e vale per le partenze Moby per Sardegna e Corsica e Tirrenia fra Napoli e Palermo e viceversa da oggi al 30 settembre e per le tratte Tirrenia Genova-Porto Torres-Genova e Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre,per i posti disponibili riservati all’iniziativa. E, come sempre, è cumulabile con le altre promozioni di Moby e Tirrenia.

Insomma, un ulteriore motivo, l’ennesimo, per raggiungere le località di vacanze più amate di Sardegna, Sicilia e Corsica con le navi di Moby e Tirrenia. Che, quest’anno, regalano ulteriori sorprese: le nuove Moby Fantasy e Moby Legacy, i due traghetti più grandi e green al mondo, saranno in linea contemporaneamente a partire dal 18 marzo sulla Livorno-Olbia- Livorno, rivoluzionando il concetto stesso di viaggio in traghetto, con standard da nave da crociera e servizi di bordo e gastronomia di assoluta eccellenza, con un intero ponte dedicato alla ristorazione e cucine a vista.

L’ingresso in linea delle due nuove ammiraglie porterà a un positivo effetto domino su tutte le linee, con navi più nuove e capienti su ogni tratta e un network di rotte unico a cui quest’estate si aggiungono alle linee classiche la Genova-Ajaccio, con prolungamento a Porto Torres, la Piombino-Bastia e la Genova-Golfo Aranci, oltre a un potenziamento della linea Civitavecchia-Olbia.

Gruppo Moby

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono le Compagnie del Gruppo Moby, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri. Con le tre compagnie, il gruppo Moby collega Sardegna, Sicilia, Corsica, isola d’Elba e l’Arcipelago Toscano con 31 navi, con circa 37.200 partenze per 22 porti. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: le ammiraglie sono sono state insignite della prestigiosa Green Star del RINA. Al gruppo Moby fa capo anche una flotta di 18 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio in nove porti sul territorio. Nel Porto di Napoli il Gruppo è azionista del Terminal Traghetti, nel porto di Genova è azionista di Stazioni Marittime, a Livorno controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl, il Terminal ro/ro LTM Autostrade del Mare Srl e il terminal passeggeri Porto di Livorno 2000.