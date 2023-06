La 18a CISMEF funge da piattaforma di comunicazione, condivisione e cooperazione per le PMI globali

Giugno 28, 2023

GUANGZHOU, Cina, 28 giugno 2023 /PRNewswire/ — Il 27 giugno 2023, in occasione della settima Giornata delle Micro, Piccole e Medie Imprese delle Nazioni Unite, ha preso il via nella città di Guangzhou la 18a Fiera Internazionale Cinese delle Piccole e Medie Imprese (CISMEF) e il secondo Summit di Cooperazione Internazionale delle PMI (SMEICS).

Il numero di stand di questa edizione della CISMEF è aumentato del 28% rispetto all’anno precedente e lo spazio espositivo per gli espositori stranieri è cresciuto del 50%. Molte imprese innovative hanno dimostrato nuove tecnologie nazionali e capacità produttive di alto livello, incarnando la realtà che le “PMI possono fare grandi cose”.

I produttori di illuminazione della città di Zhongshan, nella provincia di Guangdong, godono di fama mondiale. Un’impresa innovativa di Zhongshan ha lanciato lampade per la protezione degli occhi senza sfarfallio. Attualmente, l’assenza di sfarfallio è ancora impossibile nella maggior parte dei LED, ha rimarcato il fondatore di Guangdong Bolangte Lighting Technology Co., Ltd. Tuttavia, Bolangte, grazie alla ricerca e allo sviluppo di chip, è diventato il primo produttore cinese di lampade per la protezione degli occhi senza sfarfallio.

Col rapido sviluppo dell’industria robotica cinese, molte imprese di robot hanno partecipato all’evento. La Sevnce Robotics Co., Ltd., nella zona espositiva di Chongqing, ha presentato robot quadrupedi e robot di pattuglia su ruote, entrambi a prova di esplosione e progettati per scopi chimici.

La Cina, in quanto seconda economia al mondo, continua ad attirare investitori stranieri. La CISMEF di quest’anno ha attirato molte imprese dall’estero. Capital Rice Co., Ltd., fondata nel 1977, è un esportatore di riso tailandese di fama mondiale. Presenta il riso al gelsomino tailandese Mighty Elephant, prodotto nella provincia di Ubon Ratchathani, zona d’oro per la coltivazione del riso al gelsomino.

Inoltre, dal 26 al 30 giugno si terrà il forum principale del SMEICS, accompagnato da uno parallelo, sei forum secondari e sei eventi a tema. L’evento faciliterà le PMI globali nella discussione approfondita, nell’esplorazione e nella condivisione delle loro esperienze di sviluppo e servirà da piattaforma di cooperazione.

