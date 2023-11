La Bft Burzoni a Omc Med Energy per supportare i clienti del settore Oli & Gas e la transizione energetica

Novembre 15, 2023

(Adnkronos) – Arianna Burzoni: “Da anni lavoriamo con le maggiori realtà italiane del settore. Siamo qui per proporci a livello internazionale”

Piacenza, 15 novembre 2023. Operatori del settore energetico e stakeholder si sono ritrovati a Ravenna per la 30esima edizione di Omc Med Energy Conference & Exhibition, evento di punta per il comparto energetico nell’area del Mediterraneo. La Fiera – inizialmente prevista per il mese di maggio, ma rinviata a causa dell’alluvione in Emilia Romagna – si è svolta dal 23 al 26 ottobre e ha portato al Pala De André più di 14.000 visitatori da tutto il mondo e oltre 400 espositori provenienti da 27 Paesi. L’obiettivo? Discutere sulle strategie di decarbonizzazione, transizione e sicurezza energetica.

Tra le aziende italiane ha hanno preso parte all’evento c’è Bft Burzoni, società piacentina leader nella fornitura di utensili per le lavorazioni ad asportazione truciolo, che da anni collabora anche con le maggiori aziende italiane del settore Oil & Gas. “Questa è la nostra prima volta a Omc Med Energy, siamo qui per essere ancora più vicini ai nostri clienti e poter rispondere alle loro esigenze con prodotti sempre più all’avanguardia” spiega il direttore generale Arianna Burzoni, sottolineando come “la sfida della transizione energetica riguardi il futuro di tutti noi”.

A Ravenna l’azienda ha presentato un’unica linea di prodotti: la Pipe Pro. Si tratta di inserti triangolari per la cianfrinatura, ovvero per la preparazione dei tubi per la saldatura. “Abbiamo deciso di partecipare per avere uno sguardo d’insieme sulla realtà di un settore in cui lavoriamo da anni, per individuare le nuove necessità degli operatori internazionali – afferma il direttore tecnico di Bft Burzoni, Pierluigi Pozzi -. Abbiamo già sviluppato un nostro brevetto che semplifica notevolmente la preparazione dei tubi: un utensile speciale che permette di eseguire due operazioni in un colpo solo con una maggiore precisione”.

L’idea dell’azienda piacentina è di ampliare il proprio raggio d’azione. “Da anni supportiamo grandi aziende italiane del settore Oil & Gas, soprattutto nella lavorazione del piping. Siamo pronti – spiega Karim Cravedi, Export Specialist di Bft Burzoni – a soddisfare anche le esigenze del mercato estero”. Da qui la decisione di puntare sulla presentazione dei prodotti della linea Pipe Pro con realizzazione di materiale informativo e di un logo ad hoc. Del resto Omc Med Energy, che ha riunito manager, esponenti politici ed aziende del settore, ha confermato di essere il palcoscenico ideale per parlare del futuro dell’energia tra decarbonizzazione, mobilità sostenibile, energia e sviluppo economico, oltre che, ovviamente, di sostenibilità.

Contatti: https://www.bftburzoni.com/