La birra perfetta è protagonista dell’estate con lo spillatore PerfectDraft di Philips

Luglio 13, 2022

(Adnkronos) – Compatto, pratico, semplice da installare e utilizzare

Milano, 13 Luglio 2022–Torna l’estate e la voglia di condividere le serate con gli amici. Che sia in giardino o in terrazzo, ogni occasione è buona per concludere le giornate rilassandosi in compagnia. Protagonista di aperitivi o cene è il nuovo Philips PerferctDraft (HD3720/25), il sistema domestico di erogazione della birra. Un elettrodomestico compatto, salvaspazio, dal design elegante e curato che offre alte prestazioni e assicura piacevoli momenti di condivisione.

Compatibile con i fusti di birra PerfectDraft da 6 litri, lo spillatore Philips è in grado di conservare la propria marca di birra preferita per 30 giorni a 3°C grazie a un’efficace tecnologia di isolamento. In circa 12 ore la bevanda raggiunge la temperatura ottimale che viene indicata sul display LCD. Inoltre, per non rischiare di restare senza birra un indicatore di volume mostra la quantità presente nel fusto.

Pulizia e semplicità d’uso rendono questo oggetto il must have dell’estate.

Installare i fusti, tramite lo sportello anteriore, è un’operazione semplicissima che garantisce il massimo dell’igiene: tutte le parti a contatto con la birra, infatti, vengono sostituite a ogni cambio. Il vassoio raccogli-gocce è rimovibile e lavabile in lavastoviglie.

Per il suo stile elegante e le sue dimensioni ridotte, lo spillatore PerfectDraft si adatta a cucine di ogni dimensione e può essere portato anche in vacanza per godere sempre di una birra fresca, dissetante e di qualità: la birra perfetta.

Maggiori informazioni: https://www.philips.it/c-e/ho/perfectdraft.html

Prezzo di vendita consigliato Philips PerfectDraft HD3720/25 : 399,99€

Philips Domestic Appliances

Philips Domestic Appliances ha un obiettivo chiaro e semplice: creare soluzioni innovative per poter vivere le case al meglio, ogni giorno. L’azienda produce e distribuisce in tutto il mondo prodotti per la cucina, per il caffè, per la cura della casa e degli indumenti. Tra le principali referenze in gamma, Philips Domestic Appliances annovera la famosa friggitrice ad aria AirFryer, la macchina automatica per il caffè con sistema LatteGo, il ferro generatore di vapore PerfectCare Elite, i purificatori d’aria e l’aspirapolvere SpeedPro Max. Philips Domestic Appliances ha sede ad Amsterdam e centri di innovazione e produzione in tutto il mondo, con una presenza in oltre 100 paesi. Philips Domestic Appliances conta oggi circa 7.000 dipendenti. Philips Domestic Appliances è un’ex divisione aziendale di Royal Philips.