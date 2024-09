La Bottega del Frà: Tradizione e Innovazione nel Cuore della Val Rendena

12 Settembre 2024

(Adnkronos) – Pinzolo (Tn), 12/09/2024. Nel cuore della pittoresca Val Rendena, immersa nelle maestose montagne trentine, si trova la Bottega del Frà, un simbolo di autenticità e qualità gastronomica. Fondata nel 1989 da Mario Masè , la bottega ha subito una trasformazione significativa nel 2018, quando i fratelli Martinelli , Giulia ,Giovanni, Marco, Daniele e Simone, hanno rilevato l’attività, portando avanti con passione il lavoro iniziato anni prima.

Giulia Martinelli, con il supporto dei suoi 4 fratelli ha saputo valorizzare le eccellenze del territorio trentino mantenendo viva la tradizione, ma introducendo al contempo nuove idee per espandere la portata della Bottega del Frà.

“La nostra missione è continuare a promuovere la cultura culinaria trentina, mantenendo intatta l’attenzione alla qualità e alla freschezza che hanno sempre caratterizzato la nostra offerta.”

La nuova gestione ha portato una ventata di novità. Pur rimanendo fedele ai valori originali, i 5 fratelli hanno modernizzato l’approccio commerciale, aprendosi a nuove opportunità di crescita. Questo cambiamento ha permesso alla Bottega del Frà di diventare un punto di riferimento non solo per gli abitanti della valle, ma anche per i turisti e gli amanti della gastronomia locale. L’attenzione alla selezione dei prodotti, tutti rigorosamente legati alla tradizione trentina, continua a essere uno dei punti di forza della bottega.

Un importante traguardo raggiunto sotto la guida dei fratelli Martinelli è stata l’apertura di un nuovo punto vendita a Pinzolo, una delle località turistiche più rinomate della Val Rendena. Inaugurato il 15 giugno 2024 in Corso Trento 7, questo negozio rappresenta un passo fondamentale nella strategia di espansione .

“L’apertura del negozio a Pinzolo è un momento di grande orgoglio per noi,” spiega Giulia. “Abbiamo voluto creare uno spazio che non fosse solo un negozio, ma un luogo dove i nostri clienti potessero vivere un’esperienza autentica, immergendosi completamente nella cultura enogastronomica trentina.”

Il nuovo punto vendita è stato progettato come uno spazio esperienziale, dove i clienti possono non solo acquistare prodotti di alta qualità, ma anche conoscere le storie e le tradizioni che stanno dietro a ogni prodotto. I fratelli Martinelli hanno curato ogni dettaglio del negozio, trasformandolo in un ambiente accogliente e stimolante, capace di raccontare il territorio attraverso i suoi sapori.

Ma la crescita della Bottega del Frà non si limita solo all’apertura di nuovi negozi fisici. Con l’obiettivo di portare i sapori della Val Rendena a un pubblico ancora più ampio, i 5 ragazzi hanno lanciato un negozio online, ampliando ulteriormente l’offerta della bottega. Questo progetto digitale consente ai clienti di acquistare comodamente da casa i prodotti tipici trentini, permettendo a chiunque, ovunque si trovi, di vivere un pezzo di Val Rendena. La piattaforma online è stata pensata per riflettere la stessa cura e attenzione al dettaglio che caratterizza i negozi fisici, offrendo un’esperienza d’acquisto intuitiva e coinvolgente.

Il successo della Bottega del Frà, sia nei punti vendita fisici che nel negozio online, è una dimostrazione della dedizione e della visione imprenditoriale dei giovani Martinelli . La loro capacità di coniugare tradizione e modernità, di portare avanti l’eredità della bottega restando aperti alle innovazioni, ha permesso alla Bottega del Frà di diventare un simbolo di eccellenza gastronomica non solo a livello locale, ma anche regionale.

Giulia ed i suoi fratelli stanno già pensando al futuro, con piani ambiziosi per espandere ulteriormente la Bottega del Frà nei prossimi anni. L’obiettivo è quello di continuare a crescere senza mai perdere di vista i valori che hanno reso la bottega un’istituzione nella Val Rendena: qualità, autenticità e un profondo legame con il territorio.

Oggi, la Bottega del Frà non è solo un negozio, ma un vero e proprio punto di incontro tra passato e futuro, dove le antiche tradizioni si fondono con un approccio moderno e innovativo. In un’epoca in cui la globalizzazione rischia di uniformare i gusti e le culture, la Bottega del Frà è un baluardo dell’identità locale, un luogo dove la passione per la qualità e per il territorio si traduce in un’esperienza unica e autentica.

Con lo sguardo sempre rivolto al futuro e le radici ben salde nella tradizione, i 5 ragazzi sono pronti a scrivere nuovi capitoli nella storia della Bottega del Frà, portando avanti con dedizione e amore una delle più belle tradizioni della Val Rendena.

La Bottega del Frà

Spiazzo (TN)

Via Borzago 55, 38088

Telefono: 0465 804431

Pinzolo (TN)

Corso Trento 7, 38086

Telefono: 351 8013583

https://labottegadelfra.com/