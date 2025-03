La Campania che innova partecipa all’Oracle CloudWorld Tour di Milano: ASL di Caserta protagonista per il processo di transizione digitale in corso

18 Marzo 2025

Blasotti: Orgogliosi di aver innestato la marcia del cambiamento, per garantire efficienza e maggiori servizi

Milano 18 marzo 2025 – L’Asl di Caserta, guidata da Amedeo Blasotti, protagonista all’Oracle CloudWorld Tour di Milano, l’evento globale dedicato all’innovazione e ai nuovi strumenti di intelligenza artificiale. L’Asl di Caserta è stata protagonista in uno dei panel del grande evento per testimoniare il cambiamento in atto nella sanità campana, grazie ai processi di transizione digitale che prevede anche l’utilizzo delle soluzioni cloud di Oracle.

“Siamo davvero orgogliosi di testimoniare sul palco dell’Oracle World Tour a Milano, il miglioramento dei servizi per i nostri assistiti e l’efficienza dei processi interni grazie al progetto di transizione digitale che abbiamo attivato alla fine del 2023 – ha affermato Amedeo Blasotti, Direttore Generale dell’Asl di Caserta – Essere oggi qui, in una comunità di innovatori, con un’azienda globale leader dell’innovazione tecnologica, ci consente di confrontarci con le novità e le soluzioni più all’avanguardia per migliorare la nostra quotidianità”

All’Oracle CloudWorld Tour è stato protagonista il valore dell’intelligenza artificiale, con le ultime innovazioni delle tecnologie e applicazioni cloud per aumentare la produttività e l’efficienza attraverso l’automazione. Una opportunità di confronto e networking per immergersi nelle più recenti frontiere della tecnologia. Delineando un futuro in cui l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati rivoluzionano radicalmente i modi in cui interagiamo. Gli esperti di Oracle hanno illustrato una serie di soluzioni innovative, mettendone in mostra l’ampia gamma offerta dall’azienda.

L’Asl di Caserta ha attivato una collaborazione con Oracle e altri partner quali Kpmg e Fastweb alla fine del 2023 grazie alla quale si stanno realizzando applicazioni innovative che porteranno nei prossimi 2 anni a una nuova realtà sanitaria. Gli effetti e i risultati sono già visibili. Infatti l’efficientamento gestionale si traduce, ad esempio, in processi di valutazione delle risorse umane più corretti, il che significa anche valorizzazione del personale, e in una migliore gestione delle risorse economiche dell’azienda. La valutazione del personale è infatti un fattore chiave per avere risorse umane più coinvolte ed efficienti e pertanto un’offerta sanitaria di maggiore qualità. Mentre l’analisi e il budgeting accurato permettono di “spendere meglio” ed investire dove serve.